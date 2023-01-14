Dünya Polonya Başbakanı Morawiecki Leopard tanklarıyla ilgili Almanyayla görüşecek
AVRUPA

Polonya Başbakanı Morawiecki Leopard tanklarıyla ilgili Almanya'yla görüşecek

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'ya verilecek Leopard tankları konusunda 16 Ocak'ta Alman mevkidaşı Olaf Scholz ile görüşeceğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Polonya Başbakanı Morawiecki Leopard tanklarıyla ilgili Almanyayla görüşecek
Leopard tankı

Morawiecki, Polonya'da yayın yapan radyo RMF FM'e yaptığı açıklamada, Almanya'nın başkenti Berlin'e gitmeyi planladığını belirtti.

Scholz'u tankların teslimatına yeşil ışık yakmaya ikna edip edemeyeceği sorusuna "Hiçbir fikrim yok" şeklinde yanıt veren Morawiecki, aldığı cevap olumsuz olmasa bile asıl karar sürecinin uzun sürebileceğini söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki

Morawiecki, "Bunlar daha uzun tartışma gerektiren süreçler ama baskı devam etmeli." dedi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 11 Ocak'ta ülkesinin Ukrayna sınırında yer alan Rzeszow şehrinde yaptığı açıklamada, "Uluslararası bir koalisyonun parçası olarak Leopard tanklarından oluşan bir bölüğü Ukrayna'ya teslim etmeye hazırız." ifadesini kullanmıştı.

Almanya, Leopard tanklarının Ukrayna'ya verilmesi konusunda önemli rol oynuyor çünkü Almanya'dan silah alan ülkelerin, bu silahları üçüncü bir ülkeye verebilmesi için Berlin hükümetinin onayı gerekiyor.

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