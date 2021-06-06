Ekonomi Modernize edilen Leopard 2A4 tanklar Mehmetçiğin hizmetinde
SAVUNMA SANAYİ

Modernize edilen Leopard 2A4 tanklar Mehmetçiğin hizmetinde

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli sistemlerle modernize edilen Leopard 2A4 tanklarının Mehmetçiğin hizmetinde olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Modernize edilen Leopard 2A4 tanklar Mehmetçiğin hizmetinde
Leopard 2A4 için geliştirilen zırh paketinin seri üretimine geçildi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) envanterindeki Leopard 2A4 tanklarının modern muharebe ortamına uygun olarak yeteneklerini artırma çalışmamız kapsamında Roketsan'daki Balistik Koruma Merkezinde tasarlanıp üretilen zırh paketinin seri üretimine geçtik ve tanklara entegrasyonuna başladık.

Kule ve gövde bölmeleri için tehdit analizine göre farklı konfigürasyonlarda geliştirilen zırh paketi, halen dünya ordularındaki Leopard 2A4 tanklarında kullanılan en etkin balistik korumaya sahip. Yerli ve milli sistemlerle modernize edilen tanklar Mehmetçik’in hizmetinde!" dedi.


İsmail Demir duyurdu: Modernize edilen Leopard 2A4 tanklar Mehmetçiğin hizmetinde
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İsmail Demir duyurdu: Modernize edilen Leopard 2A4 tanklar Mehmetçiğin hizmetinde
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli sistemlerle modernize edilen Leopard 2A4 tanklarının Mehmetçiğin hizmetinde olduğunu açıkladı.

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