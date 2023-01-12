Dünya Savaşta dengeleri değiştirecek bir adım daha Ukraynaya Leopard tankları gönderecek
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Savaşta dengeleri değiştirecek bir adım daha: Ukrayna’ya Leopard tankları gönderecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm hızıyla devam ederken dengeleri değiştirecek bir adım daha atıldı. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin uluslararası koalisyon çerçevesinde Ukrayna’ya Leopard tipi tankları gönderme kararı aldığını bildirdi.

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Haber Merkezi İHA
Savaşta dengeleri değiştirecek bir adım daha: Ukrayna’ya Leopard tankları gönderecek
Foto/arşiv

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Lublin Üçgeni Zirvesi kapsamında Ukrayna’nın Lviv kentinde bir araya geldi.

Zirvenin ardından ortak deklarasyon yayınlayan liderler, Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma hakkının devredilemez olduğuna vurgu yaparak, çatışmaların sona ermesinin ardından Ukrayna’nın yeniden inşasında işbirliği mesajı verdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise, ülkesinin Ukrayna’ya olağanüstü yardım sağlayan ilk ülke olduğunu belirterek, bugüne kadar Ukrayna’ya çok sayıda tank, obüs, tüfek ve mühimmat verdiklerini hatırlattı.

Ukrayna’ya silah desteği sağlamaya devam edeceklerini vurgulayan Duda, Polonya’nın uluslararası koalisyon kapsamında Ukrayna’ya Leopard tipi tankları gönderme kararı aldığını açıkladı.

Duda, "Ukrayna’daki savaşı durdurmak son yıllarda özgür dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan birisi. Dünyanın tüm devletlerini Ukrayna’ya yardım etmeye davet ediyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda

Zelenskiy basın toplantısında yaptığı konuşmada, Polonya ve Litvanya’ya askeri destek kararları için minnettar olduğunu belirterek, "Bu, üç ülkenin partner ve dost olduğunu gösteriyor. Polonya ve Litvanya halkına zafere giden yolda yanımızda oldukları için minnettarım. Litvanyalılar ve Polonyalılara, Ukraynalı mültecileri kabul ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Ukraynalılar bu yardımı uzun yıllar boyunca hatırlayacaklar" dedi.
Duda’nın tank gönderme kararına değinen Zelenskiy, tanklar konusunda ortak karar beklediklerini belirterek, "Bir ülke bize yeterli sayıda tank sağlayamaz. Zafer kazanmak için onlara ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Litvanya Devlet Başkanı Nauseda ise, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü yeniden kazanması için ülkesinin elinden geleni yaptığını, Kiev yönetimine silah ve cephane vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Lublin Üçgeni

Polonya, Litvanya ve Ukrayna arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde oluşturulan Lublin Üçgeni, üç ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve sosyal işbirliğini geliştirmeyi, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğini desteklemeyi ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü yeniden kazanmasına yardımcı olmayı amaçlayan bir ittifak. İttifak üyesi üç ülkenin liderler son olarak Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından bir gün önce, 23 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir araya gelmişti.

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FOTOĞRAF 19
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Mülkiyeti Japonyada olan, Çinin ise iç bölge olarak hak iddia ettiği ve üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.
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