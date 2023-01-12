Savaşta dengeleri değiştirecek bir adım daha: Ukrayna’ya Leopard tankları gönderecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Lublin Üçgeni Zirvesi kapsamında Ukrayna’nın Lviv kentinde bir araya geldi.

Zirvenin ardından ortak deklarasyon yayınlayan liderler, Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma hakkının devredilemez olduğuna vurgu yaparak, çatışmaların sona ermesinin ardından Ukrayna’nın yeniden inşasında işbirliği mesajı verdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise, ülkesinin Ukrayna’ya olağanüstü yardım sağlayan ilk ülke olduğunu belirterek, bugüne kadar Ukrayna’ya çok sayıda tank, obüs, tüfek ve mühimmat verdiklerini hatırlattı.

Ukrayna’ya silah desteği sağlamaya devam edeceklerini vurgulayan Duda, Polonya’nın uluslararası koalisyon kapsamında Ukrayna’ya Leopard tipi tankları gönderme kararı aldığını açıkladı.

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Duda, "Ukrayna’daki savaşı durdurmak son yıllarda özgür dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan birisi. Dünyanın tüm devletlerini Ukrayna’ya yardım etmeye davet ediyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda

Zelenskiy basın toplantısında yaptığı konuşmada, Polonya ve Litvanya’ya askeri destek kararları için minnettar olduğunu belirterek, "Bu, üç ülkenin partner ve dost olduğunu gösteriyor. Polonya ve Litvanya halkına zafere giden yolda yanımızda oldukları için minnettarım. Litvanyalılar ve Polonyalılara, Ukraynalı mültecileri kabul ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Ukraynalılar bu yardımı uzun yıllar boyunca hatırlayacaklar" dedi.

Duda’nın tank gönderme kararına değinen Zelenskiy, tanklar konusunda ortak karar beklediklerini belirterek, "Bir ülke bize yeterli sayıda tank sağlayamaz. Zafer kazanmak için onlara ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

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Litvanya Devlet Başkanı Nauseda ise, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü yeniden kazanması için ülkesinin elinden geleni yaptığını, Kiev yönetimine silah ve cephane vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Lublin Üçgeni

Polonya, Litvanya ve Ukrayna arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde oluşturulan Lublin Üçgeni, üç ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve sosyal işbirliğini geliştirmeyi, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğini desteklemeyi ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü yeniden kazanmasına yardımcı olmayı amaçlayan bir ittifak. İttifak üyesi üç ülkenin liderler son olarak Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından bir gün önce, 23 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir araya gelmişti.

FOTOĞRAF 19 Çin’e karşı pozisyon almak için yeni adımları konuşmak üzere ABD ile Japonyanın dışişleri ve savunma bakanları, Washingtonda Güvenlik İstişare Komitesi Toplantısında bir araya geldi. Dört bakan, Çin’e karşı genişletilmiş caydırıcılık konusunu ele aldıkları toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. ABD Savunma Bakanı Austin, tarihi bir karar alarak ABD’nin Japonya’daki askeri konuşlanmasını optimize edeceklerini söyledi. Austin, ABD’nin Okinawa’daki 12. Topçu Alayının yeniden organize edilerek 12. Deniz Piyadeleri Kıyı Alayına dönüştürüleceğini söyledi. Bu dönüştürme sürecinin 2025’e kadar süreceğini anlatan Austin, bu alayın ABD ordusunun yeni kuvvet konsepti çerçevesinde oluşturulacağını ve ileri teknoloji istihbarat, gözlem, keşif ve uzun menzilli gemi savar sistemleri ile donatılacağını söyledi. Çin’in ABD için yakın rakip ve zorlu bir sınama olduğuna işaret eden Austin, “Japonya ve ABD, Çinin istikrarı bozan eylemleri konusunda ortak endişeler taşıyor. ABDnin Japonyayı nükleer de dahil olmak üzere tüm yeteneklerle savunma kararlılığını yeniden teyit etmek ve karşılıklı güvenlik anlaşmasının beşinci maddesinin Senkaku Adaları için geçerli olduğunun altını çizmek istiyorum.” ifadesini kullandı. Çin’in Tayvan’ı işgalinin yakın olup olmadığına ilişkin bir soruya yanıt veren Austin, Çin ile iletişim kanallarını açık tutmaya çalıştıklarını söyledi. Bakan Austin, Çin’in Tayvan çevresinde hava ve deniz hareketliliğini arttırarak bölgede yeni bir normal oluşturmaya çalıştığını ancak Tayvan’ın işgalinin yakın olduğunu söyleyemeyeceğini dile getirdi. ABD Dışişleri Bakanı Atony Blinken da “Bugün, Ortak Müttefik Komuta ve Kontrol Merkezi, istihbarat, gözetleme ve keşif, tesislerin ortak kullanımı, ikili tatbikatlar dahil olmak üzere koordinasyonumuzu derinleştirmenin yollarını ele aldık.” dedi. Kuzey Kore, Çin ve Rusya’nın bölgedeki statükoyu değiştirmeyi hedeflediğini belirten Blinken, Rusya-Ukrayna savaşının da pasifik bölgesindeki statükoya yansımalarının olduğunu dile getirdi. ABDli bakan aynı zamanda büyük güçler arasında iletişim kanallarını açık olmasının önemine vurgu yaptı. Blinken önümüzdeki haftalarda Çin’e seyahat edeceğini ve Pekin ile yanlış hesaplamaları önlemek için iletişim kanallarını açık tutulmasını konuşacaklarını ifade etti. Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ise “Japonya ve ABD, Çinin Doğu Çin Denizindeki statükoyu değiştirme girişimlerine ve Japonyanın Senkaku Adalarındaki uzun yıllara dayanan hakimiyetini baltalamaya çalışan davranışlarına karşı çıkmaya devam edecek.” diye konuştu. Japon bakan, Çin’in kendileri için benzersiz bir stratejik sınama olduğuna işaret ederek, Pekin’in kendi menfaatlerine hizmet edecek bir uluslararası düzen kurma çabasının kendilerini derinden endişelendirdiğini kaydetti. Yoşimasa, ayrıca ABD’nin Okinawa’daki askeri varlığını yeniden organize etme kararından memnuniyet duyduklarını belirtti. Doğu Çin Denizinde Japonya’nın Senkaku, Çinin de Diaoyü olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor. Mülkiyeti Japonyada olan, Çinin ise iç bölge olarak hak iddia ettiği ve üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor. 1955’te imzalanan ABD-Japonya Güvenlik Anlaşmasının 5. Maddesi kapsamında ABD Japonya’yı her türlü saldırı konusunda savunmayı taahhüt ediyor. Gün içinde AA muhabirine konuşan ABD’li yetkili, bu anlaşmanın kapsamının Japon uzay araçlarını da kapsayacak şekilde genişletileceğini belirtmişti. Dünyayı tedirgin eden tehdit: Nükleer silah dahil tüm güçlerle karşılık verilecek Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya, Çin'i açık açık tehdit etti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, tartışmalı Senkaku Adaları dahil Japonya'ya yönelik her türlü saldırıya, nükleer silah dahil tüm askeri güçleriyle karşılık vereceklerini söyledi. BiP'te paylaş

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