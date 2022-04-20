Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Polonya basını Ukrayna Savaşının kazananı Türkiye dedi Erdoğan isterse şah ve mat der
AVRUPA

Polonya basını 'Ukrayna Savaşı'nın kazananı Türkiye' dedi: Erdoğan isterse 'şah ve mat' der

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sırasında saldırıların durması için ve insani koridorların açılması için kritik bir rol üstlenen Türkiye'ye, Avrupa basınının övgüsü sürüyor. Polonya merkezli Dziennik gazetesi, "Savaşın kazananı Türkiye" başlığını atarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlendiği rol için ise "İsterse şah ve mat der" değerlendirmesinde bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Polonya basını Ukrayna Savaşının kazananı Türkiye dedi: Erdoğan isterse şah ve mat der
Polonya merkezli Dziennik gazetesi, "Savaşın kazananı Türkiye" başlığını attı.

Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki uzlaştırmacı rolü, Avrupa basınında gündem olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin diplomatik başarılarına vurgu yapılan son adres, Polonya merkezli Dziennik gazetesi oldu.

"UKRAYNA SAVAŞI'NIN KAZANANI TÜRKİYE"

Türkiye'nin her iki ülke ile olan yakın ilişkilerine vurgu yapılan gazetede, "Ukrayna'daki savaşın kazananı Türkiye." manşeti atıldı.

Polonya basınının
Polonya basınının "Ukrayna Savaşı'nın kazananı Türkiye" manşeti.

"ERDOĞAN İSTERSE ŞAH VE MAT DER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstlendiği rol için ise "İsterse şah ve mat der" ifadelerine yer verilen haberde, Moskova'da batan kruvazörün ardından Türkiye'nin Karadeniz'de en güçlü donanma haline geldiği belirtildi.

Polonya basını, tüm dünyanın Ukrayna ile meşgul olduğu sırada, Türkiye'nin bölgesel faaliyetlerine (Irak ve Karabağ) de aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Ukrayna’da kazanan Türkiye: Batı medyası küresel dengeyi değiştiren hamleyi yazdı
DÜNYA
Ukrayna’da kazanan Türkiye: Batı medyası küresel dengeyi değiştiren hamleyi yazdı

Dolmabahçe’deki tarihi görüşmeyi dünya konuşuyor: Avrupa değil Erdoğan başardı
GÜNDEM
Dolmabahçe’deki tarihi görüşmeyi dünya konuşuyor: Avrupa değil Erdoğan başardı

Sivasspor 10 kişiyle kazandı

Sivasspor 10 kişiyle kazandı

​Yiğidolar, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında avantajı kaptı.
Kupada dikkat çekici gol

Kupada dikkat çekici gol

​Frikik organizasyonu sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal: Grup Yorumun müzik kalitesini seviyorum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan sporcularla iftar programında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.