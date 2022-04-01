Ukrayna’da kazanan Türkiye: Batı medyası küresel dengeyi değiştiren hamleyi yazdı

İstanbul’da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde Türkiye’nin diplomatik önderliği, dünyanın dört bir yanından övgü toplamaya devam ediyor. İngiliz The Guardian’dan Patrick Wintour, Ukrayna Rusya savaşında kazanan tarafın Türkiye olduğunu belirten bir analiz çalışması yayınladı. Türkiye’nin mekik diplomasisinden övgü dolu sözlerle bahseden gazete, “Türkiye bir NATO üyesi ve Ukrayna’ya silah sağlamaya devam ediyor fakat bu sırada Rusya’ya uygulanan yaptırımlara katılmıyor ve salı günkü toplantıda da görüldüğü gibi her iki taraf tarafından da saygı görüyor” değerlendirmesinde bulundu. Patrick Wintour imzalı makalede bazı kilit detayların başarılması durumunda, Ankara’nın büyük bir başarı elde edilebileceği belirtildi.

DİPLOMATİK ZAFERE ULAŞTI

Birçok ülkenin taraflar arasında arabuluculuk çabaları içinde olduğuna dikkat çeken The Guardian, Türkiye’nin bu ülkeler arasından sıyrılarak diplomasinin zafere ulaştığı vurgulandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da Vladimir Putin ile bir dizi telefon görüşmesi yaptığına dikkat çekilirken, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna ve Rusya’yı bir araya getirmeyi başardığı belirtildi.

OLAĞANÜSTÜ OLUR

Ankara’nın bundan sonraki amacının Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i aynı odada bir araya getirmek olduğunu yazan Wintour, “Şu an bu olası gözükmüyor. Fakat eğer Türkiye bunu başarırsa baskıcı yaklaşımının onun uluslararası arenada yalnızlaştırdığı bir dönemde Erdoğan için olağanüstü bir geri dönüş olur” yorumunu yaptı.

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DÜNYAYA ROL MODEL OLDU

Türkiye’nin denge politikası uyguladığını ve Ukrayna gibi ülkeler için de bir rol model olabileceğini belirten Wintour, “Coğrafi konumu sebebiyle batı ile doğu arasında taraf seçmeye zorlandı fakat bir taraf seçmedi. Fakat gerçek bundan daha karmaşık. Uzun bir süre boyunca bölgedeki diğer ülkeleri rahatsız eden Türkiye ilişkilerini iyileştirdi” yorumunda bulundu. Analizde son olarak “Kısaca söylemek gerekirse barış görüşmelerinin etkisi sadece savaşanlar arasında değil, dünya geneline etkisi olacak” ifadeleri ile görüşmelerin ehemmiyeti vurgulandı.

FRANSA ROLÜNÜ KAPTIRDI

Öte yandan Fransa merkezli Contrepoints dergisinde, Ukrayna-Rusya müzakerelerinde, bir zamanlar Fransa ve liberal demokrasilere ait diplomatik konumun Türkiye’ye kaptırılmasının Avrupa için trajik olduğu ifade edildi. Çevrim içi yayımlanan çalışmada, “Fransa ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin diplomatik nüfuzunu kaybettiğine üzülebiliriz” ifadesi kullanıldı. Çalışmada coğrafi konumunun Türkiye’ye önemli bir rol imkanı verdiği ifade edilirken, “Türkiye’nin müzakere yeri olarak seçilmesi sürpriz olmadı. Aslında bu aracı konumda uzun süre Fransa bulunuyordu” denildi.

Mario Draghi

Draghi: Çok önemli rol oynadı

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya-Ukrayna savaşında, Türkiye’nin barış sonucunu getirecek müzakere sürecini başlatmak için çok önemli bir rol oynadığını vurgulayarak tüm ülkelerin bu hususta Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. Türkiye’nin bu rolü taraflarla olan iyi ilişkisine borçlu olduğunu ifade eden Draghi, Fransa, Türkiye ve İtalya’nın ticari ilişkileri onarmak için bir proje üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

NATO’dan özel teşekkür

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul’da Rusya Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilen müzakerelerle ilgili, “Türkiye’ye Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelere ev sahipliği için teşekkür ederim” dedi. Rus birliklerinin geri çekilmediğini ve yeniden pozisyon aldığını belirten Stoltenberg, Rus birliklerinin Donbas bölgesine saldırmak için hazırlık yaptığına işaret etti. NATO güçlerinin de teyakkuzda beklediklerini belirten Genel Sektreter, Finlandiya’nın da NATO üyeliğine başvurduğunu duyurdu.

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Erik Vidoud

Faturayı istihbarat başkanına kesti

Fransa Askeri İstihbarat Direktörü General Erik Vidoud’un, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile ilgili “verdiği yetersiz brifingler” ve “ilgilendiği konulara hakim olamaması” nedeniyle görevden alınacağı açıklandı. Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard, Le Monde’a verdiği söyleşide, görevden alma kararının Vidaud da dahil Fransız istihbarat servislerinin, Ukrayna’daki Rus tehdidini hatalı bir şekilde analiz ettiğinin anlaşılmasından sonra alındığını belirtti.

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