Dünya Polonya MIG-29 uçaklarını ABDnin hizmetine vermeye hazırız
AVRUPA

Polonya: MIG-29 uçaklarını ABD'nin hizmetine vermeye hazırız

Polonya, MIG-29 uçaklarını "hemen ve ücretsiz" ABD'ye vermeye hazır olduğunu bildirdi. Polonya'nın Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya kendi MiG-29'larını vereceği ve buna karşılık ise ABD'nin Polonya'ya F-16 vereceği iddia edilmişti.

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Haber Merkezi AA
Polonya: MIG-29 uçaklarını ABDnin hizmetine vermeye hazırız
MIG-29 uçağı

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, yaptığı açıklamada, Polonya makamlarının tüm MIG-29 uçaklarını "hemen ve ücretsiz" ABD'nin Ramstein'deki hava üssüne konuşlandırmaya ve ABD hükümetinin hizmetine sunmaya hazır olduğunu duyurdu.

  • Rau, Polonya'nın da ABD'den benzer operasyonel kabiliyetlere sahip kullanılmış uçaklar sağlamasını talep ettiğini belirterek, Polonya'nın bu jetlerin satın alma koşullarını derhal yerine getirmeye de hazır olduğunu söyledi.

Polonya'nın Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya kendi MiG-29'larını vereceği ve buna karşılık ise ABD'nin Polonya'ya F-16 vereceği iddia edilmişti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermesinin savaşa girmek anlamına geleceğini belirterek, bu nedenle Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceklerini duyurmuştu.

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