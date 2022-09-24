Dünya Polonya, SSCB tarafından çalınan eserleri Rusyadan geri talep etti
AVRUPA

Polonya, SSCB tarafından 'çalınan' eserleri Rusya'dan geri talep etti

Polonya, Puşkin Müzesi’ne İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği tarafından ‘çalınan’ eserleri geri iade etmesine yönelik çağrıda bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
Polonya, SSCB tarafından çalınan eserleri Rusyadan geri talep etti
Puşkin Müzesi

Polonya Kültür Bakanı Piotr Glinski, Polonya hükümetinin yağmalanan eserleri geri almaktan vazgeçmeyeceğini söyledi.

Polonya’nın aradığı 7 eser arasında İtalyanlar ressamlar Lorenzo di Credi, Spinello Aretino ve Luca Giordano ve Fransız ressam Valentin de Boulogne’a ait eserler yer alıyor.

Rusya Kültür Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada, söz konusu eserlerin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Alman tazminatlarının bir parçası olarak Sovyetler Birliği’ne verildiğini belirterek Polonya hükümetinden henüz resmi bir talep gelmediğini söyledi.

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Rusya’nın Polonya Büyükelçisi Sergei Andreyev, Rus Büyükelçiliğinin Polonya Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘sanat eserlerinin iadesini talep eden’ notayı aldığını doğruladı ve Rusya’ya iletileceğini söyledi.

Polonya Hükümeti’nden gelen açıklamada, daha önce İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği tarafından Rusya’ya götürülen eserler için 20 iade başvurusu yaptıkları ancak yanıt alamadıkları belirtildi.

Bakan Glinski, Rusya’da arşivlere erişimin olmamasının kaç tane Polonya’ya ait eserin olduğunu belirlemeyi zorlaştırdığını söyledi.

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