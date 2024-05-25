Polonya 'tarihindeki en büyük operasyona' hazırlanıyor: İHA orduları kuracaklar

Polonya'dan sınır güvenliğini güçlendirmek üzere adım geldi. Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz 11. Malopolska Bölgesel Savunma Tugayı yemin töreninde yaptığı konuşmada, "Doğu Kalkanı” planı kapsamında ülkenin doğu sınırının güçlendirilmesine ilişkin bilgi verdi. Bunun Polonya'nın doğu sınırında güvenliği güçlendirmeye yönelik tarihteki en büyük operasyon olacağını ve savunma sistemleri ile modern ekipmanların kullanılacağını belirten Kosiniak-Kamysz, "İnsansız hava aracı (İHA) orduları kuruyoruz. İnsansız hava araçları hava, kara, deniz ve denizaltı birimleri olmak üzere silahlı kuvvetlerin her kolunda olacak” dedi.