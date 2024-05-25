|
Dünya

Polonya 'tarihindeki en büyük operasyona' hazırlanıyor: İHA orduları kuracaklar

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, İHA ordusu kuracaklarını açıkladı. "Doğu Kalkanı” planı kapsamında ülkenin doğu sınırının güçlendirilmesine ilişkin bilgi veren Kosiniak-Kamysz, Bunun Polonya'nın doğu sınırında güvenliği güçlendirmeye yönelik tarihteki en büyük operasyon olacağını ve savunma sistemleri ile modern ekipmanların kullanılacağını belirtti.

18:46 - 25/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 19:43 - 25/05/2024 Cumartesi
IHA
Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz
Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ülkenin doğu sınırında güvenliği güçlendirecek tarihteki en büyük operasyona başlayacaklarını belirterek, insansız hava aracı (İHA) ordusu kuracaklarını söyledi.

"İnsansız hava aracı (İHA) orduları kuruyoruz"

Polonya'dan sınır güvenliğini güçlendirmek üzere adım geldi. Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz 11. Malopolska Bölgesel Savunma Tugayı yemin töreninde yaptığı konuşmada, "Doğu Kalkanı” planı kapsamında ülkenin doğu sınırının güçlendirilmesine ilişkin bilgi verdi. Bunun Polonya'nın doğu sınırında güvenliği güçlendirmeye yönelik tarihteki en büyük operasyon olacağını ve savunma sistemleri ile modern ekipmanların kullanılacağını belirten Kosiniak-Kamysz, "İnsansız hava aracı (İHA) orduları kuruyoruz. İnsansız hava araçları hava, kara, deniz ve denizaltı birimleri olmak üzere silahlı kuvvetlerin her kolunda olacak” dedi.

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya'dan “Baltık Hattı”

Hiçbir sınırda 1945'ten bu yana bu tür savunma sistemlerinin olmadığını vurgulayan Kosiniak-Kamysz, doğu sınırının güçlendirilmesi kapsamında Litvanya, Letonya ve Estonya ile birlikte "Baltık Hattı" oluşturacaklarını söyledi. Hibrit saldırılarla mücadeleye değinen Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, siber saldırılar dahil olmak üzere Polonya devletine karşı yürütülen sabotaj eylemleriyle mücadele için 2 milyar zloti (yaklaşık 500 milyon Euro) tahsis ettiklerini bildirdi.



#İHA
#İnsansız Hava Aracı
#Ordu
#Polonya
#Polonya Savunma Bakanı
#Wladyslaw Kosiniak-Kamysz
2 gün önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray şampiyonluk kutlaması ve kupa töreni nerede, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? Süper Lig şampiyonluk kutlaması Galatasaray kupa töreni canlı izleme linki