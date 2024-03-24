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Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı: Polonya teyakkuza geçti!

Rusya, gece saatlerinde Ukrayna'daki birçok sivil yerleşim alanını füzelerle hedef aldı. Polonya Hava Kuvvetleri, Rusya'nın fırlattığı bir füzenin ülkesinin hava sahasını ihlal ettiği için teyakkuz durumuna geçtiğini ve uçaklarını aktif hale getirdiğini bildirdi.

13:12 - 24/03/2024 Pazar
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Rusya, Moskova’daki terör eyleminin ardından Ukrayna’yı sorumlu tutarak, Kiev ve Lviv gibi önemli noktaları hava saldırılarıyla vurdu. Rusya'nın fırlattığı füzelerden biri Polonya hava sahasını ihlal etti.


CNN'nin haberine göre, Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.


Rus füzesi Polonya hava sahasını ihlal etti!

Açıklamada,
"24 Mart günü yerel saatle 04.23'te, Rusya Federasyonu'nun uzun menzilli uçaklarından fırlatılan seyir füzelerinden biri tarafından Polonya hava sahası ihlal edilmiştir"
ifadesi kullanıldı.

Seyir füzesinin Polonya hava sahasında 39 saniye geçirdiği kaydedilen açıklamada, füzenin uçuşu boyunca askeri radar sistemleri tarafından gözlemlendiği aktarıldı.


Açıklamada,
"Polonya ordusu Ukrayna topraklarındaki durumu sürekli olarak izliyor ve Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak için sürekli teyakkuz halindedir"
ifadesine yer verildi.

Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm prosedürlerin devreye sokulduğu vurgulanan açıklamada, hem Polonya hem de müttefik uçaklarının "aktif" hale getirildiği kaydedildi.



Ukrayna'dan gelen saldırı bilgisi

Ukrayna, Rus ordusunun bu sabah Kiev'e yönelik saldırısında "Tu-95MS" tipi stratejik bombardıman uçaklarından "X-101", "X-555" ile "X-55" tipi seyir füzelerini kullandığını duyurmuştu.



#Polonya
#Rusya
#Ukrayna
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