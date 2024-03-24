Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı: Polonya teyakkuza geçti!

Rusya, Moskova’daki terör eyleminin ardından Ukrayna’yı sorumlu tutarak, Kiev ve Lviv gibi önemli noktaları hava saldırılarıyla vurdu. Rusya'nın fırlattığı füzelerden biri Polonya hava sahasını ihlal etti.

"24 Mart günü yerel saatle 04.23'te, Rusya Federasyonu'nun uzun menzilli uçaklarından fırlatılan seyir füzelerinden biri tarafından Polonya hava sahası ihlal edilmiştir"

"24 Mart günü yerel saatle 04.23'te, Rusya Federasyonu'nun uzun menzilli uçaklarından fırlatılan seyir füzelerinden biri tarafından Polonya hava sahası ihlal edilmiştir"

"Polonya ordusu Ukrayna topraklarındaki durumu sürekli olarak izliyor ve Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak için sürekli teyakkuz halindedir"

"Polonya ordusu Ukrayna topraklarındaki durumu sürekli olarak izliyor ve Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak için sürekli teyakkuz halindedir"

Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm prosedürlerin devreye sokulduğu vurgulanan açıklamada, hem Polonya hem de müttefik uçaklarının "aktif" hale getirildiği kaydedildi.