Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı: Polonya teyakkuza geçti!

Rusya, Moskova’daki terör eyleminin ardından Ukrayna’yı sorumlu tutarak, Kiev ve Lviv gibi önemli noktaları hava saldırılarıyla vurdu. Rusya'nın fırlattığı füzelerden biri Polonya hava sahasını ihlal etti.
CNN'nin haberine göre, Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Rus füzesi Polonya hava sahasını ihlal etti!
Seyir füzesinin Polonya hava sahasında 39 saniye geçirdiği kaydedilen açıklamada, füzenin uçuşu boyunca askeri radar sistemleri tarafından gözlemlendiği aktarıldı.
Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm prosedürlerin devreye sokulduğu vurgulanan açıklamada, hem Polonya hem de müttefik uçaklarının "aktif" hale getirildiği kaydedildi.
Ukrayna'dan gelen saldırı bilgisi
Ukrayna, Rus ordusunun bu sabah Kiev'e yönelik saldırısında "Tu-95MS" tipi stratejik bombardıman uçaklarından "X-101", "X-555" ile "X-55" tipi seyir füzelerini kullandığını duyurmuştu.