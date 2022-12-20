Dünya Polonya ve Ukrayna arasında patlayan hediye gerginliği
AVRUPA

Polonya ve Ukrayna arasında 'patlayan hediye gerginliği'

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Emniyet Amiri Jarosław Szymczyk'e Ukrayna'da verilen hediyenin Varşova'da patlamasının ardından, Kiev'de sorumlu kişinin görevden alındığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Polonya ve Ukrayna arasında patlayan hediye gerginliği
Polonya/Varşova

Emniyet Amiri Jarosław Szymczyk'e Ukrayna'da verilen hediyenin Varşova'da patlamasının ardından, Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski sorumlu kişinin görevden alındığını aktardı.

Kaminski, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili Ukrayna'da cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Söz konusu hediyenin, Ukrayna Acil Durumlar Devlet Dairesi Başkan Yardımcısı Dmytro Bondar tarafından verildiğini belirten Kaminski, "Hediyeyi Szymczyk'e vermekten sorumlu olan Bondar'ın görevden alındığına dair bilgi aldım." ifadesini kullandı.

Polis merkezinde patlama

Szymczyk'in, Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sırasında aldığı bir hediyenin 15 Aralık'ta Varşova'daki polis merkezinde patlaması sonucu yaralandığı belirtilmişti.

Patlamada bir sivil çalışanın hafif yaralandığı, hediye paketinde ne bulunduğuna dair detaya yer verilmemişti.

Szymczyk, 17 Aralık'ta bir radyoya yaptığı açıklamada, ofisindeki patlamaya el bombası fırlatıcısının neden olduğunu söylemişti.

Ülke medyasında eleştirilere neden oldu

Üst düzey bir emniyet görevlisinin bir bomba atarı çalıştırarak patlamasına neden olması da ülke medyasında eleştirilere neden olmuştu.

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