Polonya: Rus manipülasyonu sona erecek

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, doğal gazda tavan fiyat uygulanması anlaşmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bu gelişmenin Rus manipülasyonuna son vereceğini ifade etti.

Morawiecki, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Brüksel'deki son toplantıda anlaşmaya varıldığını anımsattı. AB üyesi ülkelerin, doğal gaza megavatsaat başına 180 avro tavan fiyat uygulanmasında anlaşmasının memnuniyet verici olduğunun altını çizen Morawiecki, "Bu, Rusya'nın piyasa manipülasyonunun sona ermesi anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

AB üyesi 27 ülkenin enerji bakanları bir araya geldi

AB üyesi 27 ülkenin enerji bakanları, Avrupa'daki enerji krizine karşı alınacak önlemleri ve ithal doğal gaza uygulanacak tavan fiyatı görüşmek üzere dün Brüksel'de bir araya gelmişti.

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Yüksek gaz fiyatlarını sınırlamak için geçici bir mekanizma

Toplantının ardından yapılan açıklamada, üye ülkelerin aşırı yüksek gaz fiyatlarını sınırlamak için geçici bir mekanizma üzerinde anlaştıkları belirtilmişti.

Açıklamada, tavan fiyatın Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli gaz kontratının 3 iş günü boyunca 180 avroyu aşması ve aynı dönemde Avrupa'da sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) megavatsaat fiyatının küresel piyasaların 35 avro üzerine çıkması durumunda yürürlüğe gireceği ifade edilmişti.

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