Polonya'da halk Rus saldırılarına karşı kalaşnikof eğitimi alıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hedefinden korkan, çoğu kadın olan Polonyalı siviller, Glock'ları ve AK-47'leri nasıl ateş edeceklerini öğrenebilmek için silah poligonlarına akın ediyor.

Bir eğitmen VICE World News'e verdiği demeçte, Polonya'nın başkenti Varşova'daki bir yüzme havuzunun altındaki bir bodrum katında bulunan bir silah poligonu ve atış okulu olan Strzelnica Warszawianka'ya silahla ateş etmeye gelen insan sayısının üç katına çıktığını söyledi.

Marcin Chewiński, “Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle, silah kullanmayı ve ateş etmeyi öğrenmek isteyen daha fazla insan var” dedi. “Aileleri ve kendileri için korkuyorlar. Polonya'da ne olacağı bilinmediği için silah kullanmayı öğrenmek istiyorlar."

MARCIN CHEWIŃSKI, POLONYA, VARŞOVA'DAKİ STRZELNICA WARSZAWIANKA'DA EĞİTMEN.

Aynı şey Polonya'nın başka yerlerinde de oluyor. TVN yayıncısı Varşova'nın 150 kilometre kuzeybatısındaki Włocławek kentinde, Rusya Şubat ayında Ukrayna'yı ilk işgal ettiğinde yüzlerce yardım talebi almaya başladıktan sonra bir atış poligonunun sivillere kendilerini nasıl savunacaklarını öğretmek için bir program kurduğunu bildirdi.

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Çocukluğundan beri ateş eden Chewiński, ''Çoğu zaman insanlar AK-47 tüfeklerinin (bazı ülkelerde yasaklanmış bir ateşli silah) nasıl kullanılacağını öğrenmek istiyor, ancak daha küçük tabancalar -Glocks, Makarovs- da popüler'' dedi.

"Genel olarak, Ukraynalıların veya Rusların sahip olduğu silahlara sahibiz"

Polonya'da daha önce hiç silah kullanmamış olan Ukraynalılar, savaşın ilk haftalarında Strzelnica Warszawianka'ya gelip cepheye gitmeden önce silah eğitimi aldı.

“Öğrenmelerine yardımcı olduk. Umarım savaştan sağ çıkarlar”

Bugün birçok Polonyalı, Rus saldırganlığını ve emperyalizmini yakından anladıkları için Rus işgaline hazırlanıyor. Onlar ve yakınlardaki Sovyet sonrası ülkelerde yaşayan insanlar, Rusya'nın bir sonraki hedefi olmaktan endişe ediyor.

Polonya'da silah yasaları oldukça katı, bu nedenle bir silaha sahip olmak kolay değil. Tüm ön koşulları geçmek aylar alıyor ve bazı ateşli silahların polise kaydettirilmesi gerekiyor. Ancak Chewiński, Polonya hükümetinin yakında kısıtlamayı gevşeteceğini ve bunun da silah sahibi olmayı kolaylaştıracağını söyledi. Chewiński,

"Elbette silahlara erişmek için psikiyatrik izin almanız gerekecek. Kimliğinizi gösterip silah satın alamazsınız” dedi.

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FOTOĞRAF 6 Yeni uydu görüntüleri, İzyum'un merkezindeki altyapı tesislerinin yıkıldığını gösteriyor.<br><br> Şehir yetkilileri, İzyum çevresindeki yoğun çatışmaların kentin çoğunu yerle bir ettiğini söyledi. <br><br> 12 METRE GENİŞLİĞİNDE KRATER AÇILDI<br>Yeni uydu görüntüleri ABD’li teknoloji şirketi Maxar tarafından paylaşıldı.Fotoğraflarda, şehrin merkezindeki bir alanda yaklaşık 12 metre genişliğinde devasa bir krater yer alıyor. Bu kraterin diğer bir tarafında, bir okulun yanmış enkazı, diğer tarafında bir futbol sahası bulunuyor. Caddenin karşısındaki hastanenin bir bölümünün de yıkıldığı görülüyor. ŞEHİR ÇAPRAZ ATEŞ ALTINDA KALDI<br>Bununla birlikte, Rusya, kuzey Ukrayna'nın Kharkiv bölgesi ile ülkenin doğusundaki kalesi Donestk’i bağlamaya çalışırken şehir çapraz ateş altında kaldı.<br><br>İzyum Kent Konseyi yardımcısı Max Strelnyk, CNN, şehrin Rus uçakları ve topçuları tarafından \"tamamen yok edildiğini\" söyledi. Uydu fotoğraflarında harap olmuş okulun kuzeyinde, büyük bir kazan binası ile yakındaki her konut binasının yıkıldığı görülüyor. Ancak, İzyum'un merkezinin bu bölümünde herhangi bir askeri hedef tespit edilemedi.<br><br>Diğer taraftan, İzyum'un yaklaşık 5 kilometre kuzeybatısında, Rus motorlu topçu konvoyunun şehre doğru hareket ettiği görüldü. ŞEHRİN KUZEYİ RUSLARIN ELİNE GEÇTİ<br>Strelnyk, Rus birliklerinin artık İzyum'u ikiye bölen Seversky Donets Nehri'nin kuzey kıyısındaki şehir bölgelerini kontrol ettiğini söyledi. Ukraynalıların ise nehrin güney kıyısındaki şehir bölgelerini kontrol ettiğini açıkladı.<br><br>Öte yandan, Ruslar şimdi güneyden şehre doğru ilerliyorlar. Ruslar, yıkılan köprüleri atlatmak ve Seversky Donets Nehri üzerinde şehri kuşatmak için iki duba köprüsü kurdular. Bu köprülerden 1,6 ötede, nehrin güney kıyısında, bir otoyol boyunca Ukrayna kontrolündeki İzyum bölgelerine doğru ilerleyen bir tank konvoyu görülüyor. Ukrayna’nın İzyum kentindeki yıkım uydudan görüntülendi: 12 metre genişliğinde krater oluştu Rusya'nın Ukrayna saldırıları 30. gününde devam ederken İzyum'daki yıkım uydudan görüntülendi. İzyum, Ukrayna'nın doğusundaki Kharkiv Oblastında, Donets Nehri üzerinde yer alıyor. Ruslar, ayrılıkçıların elindeki Donetsk'ten kuzeye doğru ilerlerken çapraz ateş altında kalan şehrin altyapısı tamamen çöken şehir merkezinde 12 metrelik devasa bir krater oluştu.

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'KADINLAR DAHA FAZLA'

Chewiński, her türden insanın atış poligonuna geldiğini ve kadınların genellikle erkeklerden daha fazla olduğunu söyledi. Chewiński, “Başlayıp bize gelen kadınlar, başlangıçta erkeklerden daha hassas ateş ediyor. Daha sakin ve toplanmışlar” dedi.

36 yaşındaki Ania Bronowicka, altı yıldıra poligona gittiğini ifade etti. Bronowicka, “Son zamanlarda giderek daha fazla kadının geliyor” dedi.

"Nasıl ateş edileceğini bilmek istiyorlar. Bronowicka, ''Herhangi bir şey olması durumunda, silahların nasıl kullanılacağını bilmek önemlidir” dedi.

Merkezin son zamanlarda çok yoğun olduğunu söyleyen Bronowicka, ''Çarşamba günü ne kadar meşgul olduğunu öğrenmek için aradım. İnmeye değer mi diye sordum. Öyle değildi. Daha önce her zaman yer vardı" dedi.

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