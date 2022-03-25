Polonya'da halk Rus saldırılarına karşı kalaşnikof eğitimi alıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hedefinden korkan, çoğu kadın olan Polonyalı siviller, Glock'ları ve AK-47'leri nasıl ateş edeceklerini öğrenebilmek için silah poligonlarına akın ediyor.
- Bir eğitmen VICE World News'e verdiği demeçte, Polonya'nın başkenti Varşova'daki bir yüzme havuzunun altındaki bir bodrum katında bulunan bir silah poligonu ve atış okulu olan Strzelnica Warszawianka'ya silahla ateş etmeye gelen insan sayısının üç katına çıktığını söyledi.
Marcin Chewiński, “Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle, silah kullanmayı ve ateş etmeyi öğrenmek isteyen daha fazla insan var” dedi. “Aileleri ve kendileri için korkuyorlar. Polonya'da ne olacağı bilinmediği için silah kullanmayı öğrenmek istiyorlar."
Aynı şey Polonya'nın başka yerlerinde de oluyor. TVN yayıncısı Varşova'nın 150 kilometre kuzeybatısındaki Włocławek kentinde, Rusya Şubat ayında Ukrayna'yı ilk işgal ettiğinde yüzlerce yardım talebi almaya başladıktan sonra bir atış poligonunun sivillere kendilerini nasıl savunacaklarını öğretmek için bir program kurduğunu bildirdi.
Çocukluğundan beri ateş eden Chewiński, ''Çoğu zaman insanlar AK-47 tüfeklerinin (bazı ülkelerde yasaklanmış bir ateşli silah) nasıl kullanılacağını öğrenmek istiyor, ancak daha küçük tabancalar -Glocks, Makarovs- da popüler'' dedi.
"Genel olarak, Ukraynalıların veya Rusların sahip olduğu silahlara sahibiz"
Polonya'da daha önce hiç silah kullanmamış olan Ukraynalılar, savaşın ilk haftalarında Strzelnica Warszawianka'ya gelip cepheye gitmeden önce silah eğitimi aldı.
“Öğrenmelerine yardımcı olduk. Umarım savaştan sağ çıkarlar”
Bugün birçok Polonyalı, Rus saldırganlığını ve emperyalizmini yakından anladıkları için Rus işgaline hazırlanıyor. Onlar ve yakınlardaki Sovyet sonrası ülkelerde yaşayan insanlar, Rusya'nın bir sonraki hedefi olmaktan endişe ediyor.
Polonya'da silah yasaları oldukça katı, bu nedenle bir silaha sahip olmak kolay değil. Tüm ön koşulları geçmek aylar alıyor ve bazı ateşli silahların polise kaydettirilmesi gerekiyor. Ancak Chewiński, Polonya hükümetinin yakında kısıtlamayı gevşeteceğini ve bunun da silah sahibi olmayı kolaylaştıracağını söyledi. Chewiński,
"Elbette silahlara erişmek için psikiyatrik izin almanız gerekecek. Kimliğinizi gösterip silah satın alamazsınız” dedi.
'KADINLAR DAHA FAZLA'
Chewiński, her türden insanın atış poligonuna geldiğini ve kadınların genellikle erkeklerden daha fazla olduğunu söyledi. Chewiński, “Başlayıp bize gelen kadınlar, başlangıçta erkeklerden daha hassas ateş ediyor. Daha sakin ve toplanmışlar” dedi.
- 36 yaşındaki Ania Bronowicka, altı yıldıra poligona gittiğini ifade etti. Bronowicka, “Son zamanlarda giderek daha fazla kadının geliyor” dedi.
"Nasıl ateş edileceğini bilmek istiyorlar. Bronowicka, ''Herhangi bir şey olması durumunda, silahların nasıl kullanılacağını bilmek önemlidir” dedi.
Merkezin son zamanlarda çok yoğun olduğunu söyleyen Bronowicka, ''Çarşamba günü ne kadar meşgul olduğunu öğrenmek için aradım. İnmeye değer mi diye sordum. Öyle değildi. Daha önce her zaman yer vardı" dedi.