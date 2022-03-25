Dünya Kadirov Mariupolün yönetim binasını ele geçirdik
ASYA

Kadirov: Mariupol’ün yönetim binasını ele geçirdik

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde birinci aya girilirken, ağır bombardıman altındaki Mariupol'den kaçışlar sürüyor. En son Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, kentin yönetim binasını ele geçirdiklerini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Kadirov: Mariupol’ün yönetim binasını ele geçirdik
Foto: Arşiv.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakınlığıyla da tanınan Çeçen lider Ramazan Kadirov, Çeçen birliklerin Mariupol kentinin yönetim binasında kontrolü ele geçirdiğini açıkladı.

  • Telegram hesabından bir telsiz görüşmesinin videosunu paylaşan Kadirov, “Bizimkiler telsizle Mariupol yönetim binasını boşalttıklarını ve bizim bayrağımızı oraya çektiklerini bildirdiler. Hayatta kalan haydutlar riske girmediler, onlar için zaten gelenek haline geldiği gibi mevzilerini terk ettiler ve topukladılar.” ifadelerinde bulundu.

Diğer birliklerin Mariupol'un paralel yönlerinde ilerlediğini ve kenti “Azov haşerelerinden koruduğunu” kaydeden Kadirov, “İnşallah en kısa süre Mariupol tamamen temizlenecek” ifadelerini kullandı.

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HAYALET KENTTEN KAÇIŞLAR SÜRÜYOR

Öte yandan, haftalardır yaşanan çatışmaların Mariupol'u ‘hayalet kente' çevirdi. Bölgedeki Ukraynalıların evlerini terk ederek başka şehirlere hatta ülke dışına kaçtığı belirtildi. Geri kalan insanlar ise, yangınlar, yanmış araçlar ve binaların arasında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Bölgeden gelen görüntüler, yaşanan insanlık dramını da gözler önüne serdi.

Çarşamba günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bir video mesajında Mariupol'da yaklaşık 100 bin kişinin mahsur kaldığını ve şehirde ciddi gıda, su ve elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

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