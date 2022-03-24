Dünya İşgalde birinci ay Bini aşkın sivil hayatını kaybetti milyonlarca kişi ülkeyi terk etti
AVRUPA

İşgalde birinci ay: Bini aşkın sivil hayatını kaybetti milyonlarca kişi ülkeyi terk etti

Rusya-Ukrayna savaşında birinci aya girildi. Bölgeden kritik haberler gelmeye devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen verileri paylaştı. Açıklanan verilere göre savaşın başından bu yana Ukrayna'da en az 1035 sivil hayatını kaybetti, 1650 sivil yaralandı ve ayrıca saldırıların ardından 3 milyon 674 bin 952 mülteci komşu ülkelere geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgalde birinci ay: Bini aşkın sivil hayatını kaybetti milyonlarca kişi ülkeyi terk etti
Savaşın başladığı günden şimdiye kadar 3 milyon 674 bin 952 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti.

Tüm dünyanın takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, birinci ayına girdi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamaya göre savaşın başladığı günden şimdiye kadar Ukrayna'da en az 1035 sivil hayatını kaybetti, 1650 sivil yaralandı ve ayrıca saldırıların ardından 3 milyon 674 bin 952 mülteci komşu ülkelere geçti.

  • Ukraynalıların komşu ülkelerden en çok Polonya (2 milyon 173 bin 944), Romanya (563 bin 519) ve Moldova'ya (374 bin 59) geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 113 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Öte yandan, BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ukrayna içinde de yaklaşık 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini, böylelikle komşu ülkelere geçen mültecilerle birlikte yerinden edilen Ukraynalıların toplam sayısının 10 milyona ulaştığı bildirmişti.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

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