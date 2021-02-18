Dünya Polonyada Türk genci öldüren zanlıya 25 yıl hapis
AVRUPA

Polonya'da Türk genci öldüren zanlıya 25 yıl hapis

Polonya'da eğitim gördüğü okulda 16 yaşındaki Yakup Kızıltaş'ı bıçaklayarak öldüren Emil B. isimli zanlı, 25 yıl hapis cezası aldı.

Haber Merkezi AA
16 yaşındaki Yakup Kızıltaş'ı öldüren Emil B.
16 yaşındaki Yakup Kızıltaş'ı öldüren Emil B.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, 2019'da Kızıltaş'ı öldüren Emil B. mahkeme tarafından 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

"Özür dışında hafifletici sebep yok"

Başkent Varşova'da düzenlenen duruşmada, büyükelçilik yetkililerinin yanı sıra Kızıltaş'ın babası ve sanığın ailesi katıldı.

İddianamede, sanığın uyuşturucu bağımlısı olmadığı ve suçu kasten işlediği belirtilerek, Emil B'nin işlediği suçu kabul etmesi ve Yakup Kızıltaş'ın babasından özür dilemesi dışında hafifletici sebep bulunmadığı kaydedildi.

En yüksek cezayı aldı

Mahkeme kararında, sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle Polonya kanunlarına göre en yüksek ceza olan 25 yıl hapis cezasına çaptırılmasına ve Kızıltaş'ın babasına 23 bin euro, erkek kardeşine ise 12 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.

Temyiz yolu açık olan hüküm kesinleşinceye kadar sanığın geçici tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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