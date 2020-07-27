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​Polonya İstanbul Sözleşmesinden çekiliyor: İstanbul Sözleşmesi nedir?

Polonya sözleşmeden çekiliyor

Polonya, Türkiye’de de “eşcinselliği teşvik ettiği” gerekçesiyle tartışma konusu olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekileceğini duyurdu. Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, bazı maddelerin çocuk ve gençlere “eşcinsellerin aile kurabilecekleri” yönünde eğitim verilmesini öngördüğünü, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro

Polonya Adalet Bakanı Ziobro, ülkede son günlerde tartışmaya neden olan İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Ziobro, Polonya yasalarının kadınların şiddete karşı korunması ve aile içi şiddet mağdurlarının güvence altına alınmasıyla ilgili İstanbul Sözleşmesi’nin tüm standartlarını karşıladığını belirterek, Adalet Bakanlığı olarak, söz konusu sözleşmeden çekilme çalışmaları başlatılması için Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bir öneride bulunulacağını bildirdi. Sözleşmede bazı maddelerin ideolojik unsurlara sahip olduğunu belirten Ziobro, sözleşme ile “biyolojik cinsiyete karşı sosyo-kültürel cinsiyetin” inşa edilmeye çalışıldığını, bu durumun Polonya tarafından kabul edilemez ve zararlı olarak değerlendirildiğini vurguladı.

LGBT devşirecek çocuk arıyor
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LGBT devşirecek çocuk arıyor
Modern dünyanın toplumsal cinsiyet projesi 'cinsiyetsizleştirmek' temelleri üzerinde kuruluyor. Cinsiyetsizlik dayatması yapan LGBT lobileri, her geçen gün 'ideolojik çete' haline dönüşüyor. Sosyal hayatta kadın ve erkek arasında farklılıkların olmadığını savunan bu görüş, bireylere özgü rol ve vazifeleri reddediyor. Bu projenin temel hedefinde ise çocuklar var. Batı ülkelerindeki bazı eğitim kurumlarında çocukları cinsiyetsizleştirme mühendisliğinden geçiren LGBT lobilerinin amaç ve hedeflerini 'Neler Oluyor'da anlattık:


HUKUKİ ZEMİN OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR

Ziobro, sözleşmenin bazı maddelerinin çocuk ve gençlere eşcinsellerin aile kurabilecekleri yönünde eğitim verilmesini öngördüğünü, bunun kabul edilemez olduğunu belirterek, “LGBT’liler arasında aile ilişkisi kurulmasının teşvik edilmesine karşı çıkıyoruz, bu daha ziyade sol ve eşcinsel çevrelerin savunduğu bir yaklaşım, böylelikle yaklaşımlarına hukuki bir zemin oluşturmaya çalışıyorlar” görüşünü paylaştı. Sözleşmede yer alan ideolojik yaklaşımların sosyal, kültürel ve ahlaki değişikliklere yol açabileceğini ileri süren Ziobro, şunları söyledi: “Bu nedenle sol ve feminist propagandalara karşı dikkati olunması ricasında bulunuyorum. İstanbul Sözleşmesi’nekarşı olmanın mağdurların korunmasına da karşı olmak anlamına geldiğini söylüyorlar, bu düpedüz bir yalandır.”

GEÇEN HAFTA DUYURDULAR

Polonya Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Marlena Malag, geçen hafta ülkesinin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmaya hazırlandığını duyurmuş, bu açıklamaya sözleşmeyi savunanlar düzenledikleri gösteriyle tepki göstermişti.

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