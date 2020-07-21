İstanbul Sözleşmesi nedir? Neden imzalandı? Niçin iptal edilmek isteniyor?

Zaman zaman kamuoyunda tartışmalara neden olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili 'iptal' kararı mı alınıyor? Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olarak geçen İstanbul Sözleşmesi neden iptal edilmek isteniyor? İstanbul Sözleşmesinin tartışmalara konu olan maddeleri neleri kapsıyor?

Peki, İstanbul Sözleşmesi nedir, neden imzalandı?

İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele amacıyla 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılan bir Avrupa Konseyi sözleşmesi. Mart 2019 itibarıyla toplam 46 devlet ve Avrupa Birliği tarafından imzalandı. Türkiye ise 12 Mart 2012'de sözleşmeyi onaylayan ilk ülke oldu.

GÜNDEM AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış sinyali: Kurtulmuş 'Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır' dedi

Türkiye’nin ardından 2013-2015 yılları arasında 18 ülke (Andorra, Arnavutluk, Avusturya, Bosna-Hersek, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Malta, Monako, Polonya, Portekiz, Sırbistan, Slovenya) daha sözleşmeyi tanıdı. Özellikle Türkiye’de birçok tartışamnın kapısını aralatan İstanbul Sözleşme 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girdi.

OYNAT 00:00 LGBT devşirecek çocuk arıyor Modern dünyanın toplumsal cinsiyet projesi 'cinsiyetsizleştirmek' temelleri üzerinde kuruluyor. Cinsiyetsizlik dayatması yapan LGBT lobileri, her geçen gün 'ideolojik çete' haline dönüşüyor. Sosyal hayatta kadın ve erkek arasında farklılıkların olmadığını savunan bu görüş, bireylere özgü rol ve vazifeleri reddediyor. Bu projenin temel hedefinde ise çocuklar var. Batı ülkelerindeki bazı eğitim kurumlarında çocukları cinsiyetsizleştirme mühendisliğinden geçiren LGBT lobilerinin amaç ve hedeflerini 'Neler Oluyor'da anlattık: BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





İstanbul Sözleşmesini kim imzaladı?

İstanbul Sözleşmesini kimin imzaladığı da merak edilen bir konu. İstanbul’da yapıldığından dolayı “İstanbul Sözleşmesi” adıyla tanımlanan sözleşme, 60’ıncı Parti hükümeti tarafından imzaya açılmıştı. Sözleşmeyi her ülke adına Dışişleri Bakanları attığı için Türkiye adına da eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu imzaladı.

İmzaya açılmasından sonra onay için TBMM Genel Kurulu'na sunulan İstanbul Sözleşmesi, 14 Mart 2012 tarihinde AKP, CHP, MHP ve BDP’nin oybirliğiyle 246 kabul ve sıfır ret oyuyla Meclis'te onaylandı.

REKLAM

HAYAT LGBT'nin sponsor yayınevleri: Eşcinsellik propagandası yapıyorlar

İstanbul Sözleşmesinin maddeleri neleri kapsıyor?

İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda çıkarılan 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a göre devlet, şiddetten şikâyetçi olan kadına, dilerse çocuklarıyla birlikte barınma imkânı veriyor. Süreç sona erene değin maddi yardım sağlıyor. İş ve hatta kimlik değişikliği yapmak isterse yardımcı oluyor. Şiddet uygulayan hakkında en az bir ay süreyle uzaklaştırma kararı alınıyor.

İstanbul Sözleşmesine 6284 Sayılı Kanun neden bu kadar çok tartışılıyor?

Sözleşmenin getirdiği 6284 Sayılı Kanun'da muallaklıkta olan bir şiddet tanımı var. Şiddet görme ihtimalini hissettiren her şey fiziksel şiddet ile eşdeğer tutuluyor. Bu da şiddet görülmediği takdirde şiddet uygulandığı söylenerek yetkililerle irtibata geçip baba, eş, abiyi polis eşliğinde evinden aldırtabiliyor. Bu da her hangi bir fiziksel şiddetin veya tehdidin söz konusu olmadığı durumlarda, aile arasındaki en küçük anlaşmazlık adli bir vakaya dönüştürülüyor. Devlet direkt mahrem alana girerek evin erkeğini suçlu buluyor. Bunun da pek sağlıklı sonuçlar doğurmadığı medya yansıyan haberlerden görülüyor.

OYNAT 00:00 Bu kadarına da pes! Ünlülerin güzellik sırlarının perde arkası ABD'li oyuncu Sandra Bullock'un yüzüne enjekte ettirdiği 'çocuk derisi' sayesinde genç kaldığını itiraf etmesi ile yer yerinden oynadı. İddiaya göre 'Adrenochrom' adı verilen ve oldukça maliyetli olan bu yöntem, zengin ve ünlü kişiler arasında oldukça popüler. Fakat yöntem başlı başına bir tartışma konusu. Gerçekten de ünlülerin güzelliği için 'kurban edilen çocuklar' var mı? Söz konusu formül, kayıp mülteci çocukların derilerinden mi üretiliyor? Neler olduğunu gelin birlikte inceleyelim.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu (BİA Platformu) ve bu alanda faaliyet gösteren diğer sivil toplum örgütleriyle, aydınlar tarafından yapılan çalışmalarda, boşanma sayılarının hızla arttığına dikkat çekiliyor ve bunda “İstanbul Sözleşmesi"nin büyük payı olduğuna vurgu yapılıyor.

Eşçinsel evlilikler meşrulaştırılıyor

İstanbul Sözleşmesinin iptal edilme isteklerinden biri de eşcinsel evliliklerin meşrulaştırılmaya çalışılması. Sözleşmenin, aile yapımıza “dinamit” niteliğinde olduğunu belirten uzmanlar, “Femi-faşist zihniyetle” hazırlanan ve eşcinsel evliliklere yasallık getirmeyi hedefleyen sözleşmenin iptal edilmesi istiyor. Sözleşmede yer verilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kavramı bugün Türkiye’de LGBT lobilerinin nasıl rahatça çalıştığını gözler önüne seriyor.

İstanbul Sözleşmesi feshedilebilir mi?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kamuoyunda tartışmalara neden olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili 'iptal' sinyali vererek "Sözleşmeden çekilme ile ilgili hazırlık yapılıyor. İstanbul Sözleşmesi, imzalanması yanlıştı. O zaman hangi usul ile yürürlüğe girdiyse aynı şekilde kaldırılacak” dedi.

REKLAM

HAYAT Türkiye'de sapkın LGBT'yi destekleyen firmalar eşcinselliği meşrulaştırmaya çalışıyor