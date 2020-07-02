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Gündem AK Partiden İstanbul Sözleşmesinden çıkış sinyali Kurtulmuş Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır dedi
POLİTİKA

AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış sinyali: Kurtulmuş 'Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır' dedi

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş tartışma konusu olan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin konuştu: Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kamuoyunda tartışmalara neden olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili 'iptal' sinyali verdi: Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

  • "Sözleşmeden çekilme ile ilgili hazırlık yapılıyor. İstanbul Sözleşmesi, imzalanması yanlıştı. O zaman hangi usul ile yürürlüğe girdiyse aynı şekilde kaldırılacak."

İstanbul Sözleşmesi nedir?

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, Avrupa Konseyi tarafından 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılan sözleşmedir.

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