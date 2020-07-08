LGBT lobileri devrede: Gökkuşağı figürünü kullanmama kararı alan LC Waikiki'ye boykot başlattılar

Türkiye'de giyimden modaya, eğitimden film sektörüne kadar birçok alanda aktif rol almaya çalışan LGBT lobileri LC Waikiki'ye boykot kampanyası başlattı.

LC Waikiki yönetimi, LGBT sembollerini çağrıştıran gökkuşağı ve tek boynuzlu at gibi figürleri kullanmama kararı almıştı.

Bu durumdan rahatsız olan LGBT lobileri, sosyal medyada boykot çağrıları yaptı. LGBT akımları uzun süredir giyim sektöründe yer edinmeye çalışıyor ve bu sektörde kadın-erkek etiketlerinin kaldırılarak reyonların birleştirilmesi gerektiğini savunuyor.

LGBT'NİN İLK HEDEFİ ÇOCUK REYONLARI

Cinsiyetsizlik projelerini destekleyen LGBT yanlısı mağazalar, uzun süredir 'kız çocuk ve erkek çocuk' tabelaları yerine bebekler, arabalar, kostümler ve oyuncak türlerini temsil eden tabelalar koyuyor.

LGBT akımının en büyük destekçisi markalar ve topluluklar trendler üstü olan bu toplum mimarlığının zeminini çocuk giyim bölümündeki cinsiyetleri kaldırarak ve cinsiyetsiz bir biçimde satış yaparak sağlamlaştırıyorlar.

LGBT AKIMLARI GİYİM SEKTÖRÜNÜ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR

LGBT toplulukları moda endüstrisinden her geçen gün daha önemli roller üstlenmeye çalışıyor. Dünya genelinde LGBT tasarımcıları, dergi editörler, fotoğrafçılar, makyaj sanatçıları bu tür trendlere yön vermeye çalışıyor. Bu sektörün en büyük destekçileri ise eşcinsel modacılar, müzisyenler ve sinema yıldızlarından oluşuyor.