Dünya Putin-Erdoğan görüşmesi öncesi Moskovada güvenlik önlemleri arttırıldı
ASYA

Putin-Erdoğan görüşmesi öncesi Moskova’da güvenlik önlemleri arttırıldı

İdlib’de yaşanan son gelişmeleri ele almak için Moskova’da bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi öncesi Kremlin Sarayı çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı.

Haber Merkezi İHA
Erdoğan-Putin
Erdoğan-Putin

Suriye’nin İdlib bölgesinde Esad rejiminin Türk ordusuna ve sivillere yönelik saldırıların ardından Türkiye, rejime karşı çok sert cevap vermiş ve "Bahar Kalkanı Operasyonu" başlatmıştı. Rusya’nın Suriye’de rejimi desteklemesinin üzerine Türk-Rus ilişkilerinde yaşanan gerilimin ardından İdlib’deki sorunun çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova’da bulunan Kremlin Sarayı’nda bir araya gelecek.

Putin'den kritik İdlib mesajı: Kimseyle savaşa girme niyetimiz yok
DÜNYA
Putin'den kritik İdlib mesajı: Kimseyle savaşa girme niyetimiz yok

Kritik noktalarda dönüşümlü nöbet

Dünyanın gözü Moskova’daki görüşmeye çevrilmişken kritik görüşme öncesi Rus istihbarat ve Rus polisi başkent Moskova’da yoğun güvenlik önlemleri aldı.

İHA
Rus istihbarat ve Rus polisi yoğun güvenlik önlemi aldı.

Görüşmenin gerçekleşeceği Kremlin çevresinde polis sürekli devriye halindeyken ayrıca, kritik noktalarda dönüşümlü olarak nöbet tutuluyor.

Erdoğan'dan Putin'e: Önümüzden çekil
GÜNDEM
Erdoğan'dan Putin'e: Önümüzden çekil

Bazı bölgelere giriş yasaklandı


Kremlin Sarayı’nın bazı bölgeleri demir parmaklıklarla çevrilerek halkın bu noktalara girişi yasaklandı. Kremlin Sarayı çevresinde bulunan otoyolların hemen hemen tümünde trafik polisleri şüpheli araçları tespit etmeye çalışırken güvenlik önlemlerinin görüşme sonrasına kadar sürdürüleceği belirtildi.

Şama davet edildi!

Şam'a davet edildi!

​Esed'in gazetecisi "müttefikimiz" dedi methiyeler düzdü.
Büyük övgü!

Büyük övgü!

​Türk SİHA'ları Amerika'nın gündeminde.
Alçak adam!

Alçak adam!

​CHP'li Özkoç, Cumhurbaşkanına hakaretler etti.
Yumruk yumruğa kavga!

Yumruk yumruğa kavga!

Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Meclisi karıştırdı.
Bu şahsı kınıyorum

Bu şahsı kınıyorum

​CHP'li Engin Özkoç'a tepkiler büyüyor.
İtalya'da sarsıcı gelişme

İtalya'da sarsıcı gelişme

Koronavirüsü ​Avrupa'ya yayan ülkede eğitim kurumları kapatıldı.

Utanç verici

Utanç verici

​Türkiye'den Yunanistan'a tepki.

Yunan katliamı!

Yunan katliamı!

​Bir göçmen daha vurularak öldürüldü.
İzleyenler<br>bir kez daha ağladı

İzleyenler
bir kez daha ağladı

Erdoğan, 'Tabuta Sığmayanlar'ı AK Parti Grubunda izletti.
İdlib şehitlerinin olduğu gece...

İdlib şehitlerinin olduğu gece...

"Esed bizim askerleri koruyor"
Bir marka daha<br>logosunu değiştirdi

Bir marka daha
logosunu değiştirdi

Merakla beklenen yeni modelinde ortaya çıktı.
İkinci el telefona<br>tramer geliyor

İkinci el telefona
tramer geliyor

Parça değişimi ve hasar sorgulaması yapılabilecek.
EURO 2020'yi kaçırabilir

EURO 2020'yi kaçırabilir

​Schalke, Ozan Kabak'ın durumunun ciddi olduğunu açıkladı.
Kamu yararı<br>değil kamu zararı

Kamu yararı
değil kamu zararı

Belediyeler hem firmaları hem devleti böyle batırıyor.
Hayalet şehre dönüştü

Hayalet şehre dönüştü

​Turistlerle dolup taşan meydan ve caddelerde şimdi in cin top oynuyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.