Erdoğan'dan Putin'e: Önümüzden çekil

Partisinin İstanbul milletvekilleriyle Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib'e yönelik önemli açıklamalarda bulundu:

Suriye sahasında verdiğimiz mücadelede bölgede etkinlik gösteren güçlerle diplomasiyi ve diyaloğu sürdürmeye özel ehemmiyet verdik. Ne kadar bize verilen sözlerin çoğu tutulmamış olsa da bu yolu açık tutmak için özel gayret gösterdik. İdlib meselesi ise ülkemizi farklı bir şekilde köşeye sıkıştırmak ve diğer kazanımlarımızı elimizden almak için özellikle kurgulanan, kışkırtılan bir konu olarak önümüze geldi.

SURİYE HALKI DEMEDEN ÇIKMAYIZ

Mesela diyorlar ki; 'Sizin orada ne işiniz var? Şu anda Suriye tabii ki işgal altındaki topraklarını korumak durumundadır.' Bunu da çok açık net söyleyenlere söyledim. Dedim ki 'Kusura bakmayın biz oraya Esed'in davetlisi olarak gitmedik. Biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik ve Suriye halkı 'Tamam iş bitti' demeden bizim oradan çıkma niyetimiz de yok. Bunu da bilmenizi özellikle istiyorum' dedim.

OYNAT 00:00 Jandarma, İdlib'te şehit olan askerler anısına Palandöken'de Türk bayrağı astı Erzurum'da İl jandarma Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için Palandöken Kayak Merkezi'ne dev Türk bayrağı astı. Türk bayrağının al renginin sis ve karın beyaz renkleriyle güzel görüntüler oluşturduğu çalışma, drone ile havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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SİZİN ORADA NE İŞİNİZ VAR

Dün (önceki gün) Sayın Putin'e de söyledim, 'Sizin orada ne işiniz var? Eğer siz üs kuracaksanız, üssü yine kurun ama şu anda orada siz, bizim önümüzden çekilin, bizi rejimle baş başa bırakın. Biz de rejimle gereğini yaparız.' Tabii ona da 'Biz çekildik' diyemiyorlar. Menfaatleri nedir inanın bunu çözebilmiş değiliz. Yani 2-3 tane üsse, Tartus'ta bir deniz üssü, içeride iki tane işte Lazkiye'de, vesairede üsse işte bir Hmeymimleri var bunların meşhur, kurun, bundan bizim bir derdimiz yok.

DERDİMİZ PETROL DEĞİL

Dün gece Trump diyor ki 'Ya burada Putin'in ne beklentisi var? Ne istediği var?' Bunları söyledikten sonra bir de 'Kamışlı'da bir petrol olayı bunların var' dedim. 'Orada petrol var mı?' dedi. 'Orada petrol var' dedim, 'Ama Deyrizor kadar değil' dedim. Ondan sonra böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Fakat bizim böyle bir derdimiz yok. Bizim ne petrol derdimiz var ne orada toprak derdimiz var. Biz sadece bir güvenli bölgeyle sınırlarımızı teminat altına almak istiyoruz.

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SENARYONUN HEDEFİ TÜRKİYE

Meseleyi sadece İdlib parantezinde değerlendirmek bizi yanıltabilir. Burada asıl bakılması gereken Türkiye'nin bütünüyle bir Suriye politikasıdır. Şayet biz bugün Suriye sınırlarımızı terör örgütlerinden arındırmaz isek, yarın karşılaşacağımız manzara açıkça ortadadır. Bugün Kamışlı'da, Resulayn'da, İdlib'de vermediğimiz savaşı, yarın Şırnak'ta, Mardin'de, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Hatay'da vermek zorunda kalırız. Çünkü karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil, Türkiye'dir.

OYNAT 00:00 MSB: 2 bin 100 rejim unsuru etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı Esad rejimi unsurlarının vurulduğu yeni bir görüntüyü paylaştı. Yapılan paylaşımda, 'Esed Rejiminin 2100'ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren Kahraman Ordumuz, tespit edilen Rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor' denildi. BiP'te paylaş

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NAMLULARI BİZE ÇEVİRECEKLER

Suriye'de istediklerini alanlar namluları hemen Türkiye'ye çevirecektir. Bugün Suriye'yi fiilen üçe bölenlerin, Türkiye'nin bütünlüğüne saygı göstereceğini düşünmek gafletten öte bir durumdur. Aynı şekilde Suriye'de ülkemize düşmanlığı temel misyon edinmiş, topraklarımızda gözü olduğunu da asla inkar etmeyen bir rejim varken biz burada nasıl huzurla yaşayabiliriz?

Ruhani’den zirve teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonla görüştü. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı. İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, Ruhani’nin Erdoğan’a Rusya’nın yer almadığı bir Türkiye-İran-Suriye ortak zirvesi yapma teklifinde bulundu. Erdoğan daha sonra AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüşerek rejimin saldırganlıklarına karşı kolektif ve kararlı bir tutum ortaya konması gerektiğini belirtti.

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