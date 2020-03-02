Dünya Putinden kritik İdlib mesajı Kimseyle savaşa girme niyetimiz yok
AVRUPA

Putin'den kritik İdlib mesajı: Kimseyle savaşa girme niyetimiz yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye İdlib'te yaşanan gelişmelere ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Kimseyle savaşa girme gibi bir niyetimiz yok" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklama yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklama yaptı.

Rus basınında muhabirlerin sorularını cevaplayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşanan gerilimin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

“Kimseyle savaşa girme gibi bir niyetimiz yok” ifadelerini kullanan Putin, Rusya’nın savaşa hazırlanmadığını, kimsenin aklına da savaş fikrinin gelmemesi için elinden geldiğini yaptığını söyledi.

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Rusya’nın savunma alanında yatırımlarına devam edeceğini kaydeden Putin, “Savunma bütçesi olarak dünyada 7. sıradayız. ABD, Çin, Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa ve Japonya’dan daha az savunma bütçemiz var. Harcamalarımız her yıl düşerken diğer ülkelerde artıyor” dedi.

Rusya’nın başka ülkeleri takip eden ülke konumundan çıktığını söyleyen Putin, kendi savunma yatırım ve üretimleriyle takipçi konumundan çıkıp diğer ülkeler tarafından takip edilen konuma ulaşıldığını ifade etti.

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