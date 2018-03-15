Putin'den şaşırtan açıklama: Taksici olacaktım!

Rus gazeteci Andrey Kondrashov, Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında bir belgesel hazırladı. Putin'in hayatını konu alan belgeselde Rus liderin açıklamaları oldukça ilgi gördü.

Devlet Başkanı Putin, arkadaşı ve akıl hocası olan Anatoly Sobchak'ın St. Petersburg'daki 1996 valilik seçimlerini kaybetmesinden sonra taksi şoförü olarak çalışmayı düşündüğünü açıkladı. Putin, şunları söyledi:

İki çocuğum vardı, bir şeyler yapmak zorundaydım. Ek iş olarak taksi şoförlüğü yapabileceğimi düşündüm. Sonra bana Moskova’da Cumhurbaşkanlığı kadrosunda resmi bir görev teklif ettiler, ben de kabul ettim.

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