DünyaRusya ile İngiltere arasında ajan krizi
ASYA

Rusya ile İngiltere arasında 'ajan' krizi

Rusya, İngiliz diplomatları kısa sürede sınır dışı edeceğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün İngiltere’nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına misilleme yapacağını duyurmuştu. İki ülke arasında kriz, Rus ajanın İngiltere'de zehirlenmesinin ardından patlak verdi.

Haber MerkeziYeni ŞafakTvnet
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

İngiltere'nin Salisbury kentinde Rus yapımı sirin gazıyla zehirlenen Rus ajan Skripal'le ilgili iki ülke arasında kriz çıktı. İngiltere dün, 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Rusya, karşılık vereceğini açıklamıştı. Rusya bugün yaptığı açıklamada, "İngiliz diplomatları kısa sürede sınır dışı edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Olayın perde arkası

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'da sinir gazı ile zehirlenmiş bir halde bulundu. Skripal ve kızı o günden bu yana yoğun bakımda.

İngiltere, olaydan Rusya'yı sorumlu tutmuştu. Londra yönetimi, eski casus Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın Salisbury'de Rus yapımı sinir gazıyla zehirlenmesine ilişkin soruları yanıtlaması için Moskova'ya süre vermişti. O süre dün gece doldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, İngiltere'nin suçlamalarını redderedek İngiltere'nin açıklamlarını 'saçma' olarak niteledi. Lavrov ayrıca, İngilizlerin Skripal dosyasına erişim için izin vermediğini iddia etmişti.

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