Dünyaİngiltere 23 Rus diplomatı sınırdışı ediyor
AVRUPA

İngiltere ve Rusya arasında kriz! Londra 23 Rus diplomatı sınırdışı ediyor

İngiltere 23 Rus diplomatı sınırdışı ediyor

İngiltere, eski Rus akan Skripal'in zehirlenmesiyla ilgili sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı yaptırım kararı alarak, 23 Rus diplomatı sınırdışı edeceğini açıkladı. Rusya ise İngiltere'ye karşılık vereceğini duyurdu.

Haber MerkeziYeni Şafak
İngiltere Başbakanı Theresa May
İngiltere Başbakanı Theresa May

İngiltere, çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesini sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı diplomatik yaptırım kararı aldı. İngiltere, 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldı.

Rusya da İngiltere'ye karşılık vereceğini açıkladı.

Eski Rus ajanı Skripal İngiltere'deki bir bankta kimyasal saldırıya uğradı. (Fotoğraf: Reuters)

Ne olmuştu?

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'da sinir gazı ile zehirlenmiş bir halde bulundu. Skripal ve kızı o günden bu yana yoğun bakımda.

İngiltere, olaydan Rusya'yı sorumlu tutmuştu. Londra yönetimi, eski casus Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın Salisbury'de Rus yapımı sinir gazıyla zehirlenmesine ilişkin soruları yanıtlaması için Moskova'ya süre vermişti. O süre dün gece doldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, İngiltere'nin suçlamalarını redderedek İngiltere'nin açıklamlarını 'saçma' olarak niteledi. Lavrov ayrıca, İngilizlerin Skripal dosyasına erişim için izin vermediğini iddia etmişti.

İngiltere'den Rus ajan atağı
DÜNYA
İngiltere'den Rus ajan atağı

Rus ajanı zehirleyen madde Rus menşeili
GÜNDEM
Rus ajanı zehirleyen madde Rus menşeili

AB'den 'Rus casus' açıklaması: İngiltere'nin yanındayız
DÜNYA
AB'den 'Rus casus' açıklaması: İngiltere'nin yanındayız

Rusya: Skripal İngiliz ajanıydı
DÜNYA
Rusya: Skripal İngiliz ajanıydı

Sahibi yurtdışına kaçan Çiftlikbank’ın 300 hayvanı Tekirdağ’da
Ekonomi

Sahibi yurtdışına kaçan Çiftlikbank’ın 300 hayvanı Tekirdağ’da

Sahibi yurt dışına kaçan ve binlerce insanın mağdur olduğu Çiftlikbank’ın 300 büyükbaş hayvanı Tekirdağ’da süt üretiyor. Tesislerdeki hayvanların, yurt dışından 3 yıl boyunca satılamaz ve kesilemez şartı ile getirildiği öğrenildi.
Beşiktaş-Bayern Münih
Spor

Beşiktaş-Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 5-0'ın rövanşında Vodafone Park'ta Bayern Münih'i ağırlıyor.
Tekirdağ'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna kreşte dayak iddiası
Gündem

Tekirdağ'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna kreşte dayak iddiası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1,5 yaşındaki bebeklerinin, özel kreşte dövüldüğünü iddia eden aile şikayetçi oldu. Okul yetkileri çocuğun başka bir çocuk tarafından ısırıldığını ileri sürdü.
BİM Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak
Teknoloji

BİM Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak

Perakende mağazalar zinciri BİM son dönemlerde teknoloji meraklıları için ilginç kampanyalar yaparak adından söz ettirmeyi başardı. Marketler zinciri Apple markalı ürünler, PS 4 ve iPhone X’ten sonra şimdi de Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak.
'Kızıma tecavüz etti' diyerek öldürdüğü çocuğun sonucu aileyi şoke etti
Gündem

'Kızıma tecavüz etti' diyerek öldürdüğü çocuğun sonucu aileyi şoke etti

Adana’da 8 ay önce 13 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ve hamile bıraktığı ileri sürülerek kızın babası tarafından öldürülen çocuğun yapılan DNA testi sonucu ile bebeğin babası olmadığı ortaya çıktı. Öldürülen çocuğun ailesi ise olaya isyan ederek suçluların cezasını çekmesini istedi.

KAPAT

YUKARI