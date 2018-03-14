İngiltere 23 Rus diplomatı sınırdışı ediyor

İngiltere, çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesini sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı diplomatik yaptırım kararı aldı. İngiltere, 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldı.

Rusya da İngiltere'ye karşılık vereceğini açıkladı.

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İngiltere-Rusya krizi

👉4 Mart: Rus casus Skripal ve kızı, Salisbury'de Rus yapımı sinir gazıyla zehirlendi.



👉5 Mart: Skripal ve kızı yoğun bakıma alındı.



👉13 Mart: İngiltere Başbakanı May, "Sadırının sorumlusu Rusya"



👉13 Mart: Rusya: "Saçma suçlamalar doğru değil" pic.twitter.com/1KzS9IPoAv — Yeni Şafak Dünya (@yenisafakdunya) 14 Mart 2018

Eski Rus ajanı Skripal İngiltere'deki bir bankta kimyasal saldırıya uğradı. (Fotoğraf: Reuters)

Ne olmuştu?

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'da sinir gazı ile zehirlenmiş bir halde bulundu. Skripal ve kızı o günden bu yana yoğun bakımda.

İngiltere, olaydan Rusya'yı sorumlu tutmuştu. Londra yönetimi, eski casus Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın Salisbury'de Rus yapımı sinir gazıyla zehirlenmesine ilişkin soruları yanıtlaması için Moskova'ya süre vermişti. O süre dün gece doldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, İngiltere'nin suçlamalarını redderedek İngiltere'nin açıklamlarını 'saçma' olarak niteledi. Lavrov ayrıca, İngilizlerin Skripal dosyasına erişim için izin vermediğini iddia etmişti.

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