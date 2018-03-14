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AVRUPA

İngiltere zehirlenen Rus ajan ile ilgili harekete geçti

İngiltere'den Rus ajan atağı

İngiltere zehirlenen Rus ajan ile ilgili harekete geçti. BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı.

Haber MerkeziDiğer
Çifte ajan Sergey Skripal
Çifte ajan Sergey Skripal
Son Dakika
Son Dakika

İngiltere, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Skripal'in zehirlenmesine yönelik soruşturmayla ilgili üye ülkeleri bilgilendirmek üzere BMGK'yı acilen toplantıya çağırdığını bildirdi.

  • İki ülke ilişkileri İngiltere Başbakanı Theresa May’in pazartesi günü parlamentoda yaptığı konuşmada Skripal olayında eldeki kanıtların Rusya’yı işaret ettiğini söylemesi ve Rusya’ya konuyla ilgili açıklama yapması için 2 gün mühlet tanıması sonrası gerilmişti.

May, Skripal ile kızının zehirlenmesinde Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını açıklamıştı. May, söz konusu maddenin "Novichok" adı verilen kimyasal madde grubuna dahil olduğunu iddia etmişti.

May'in Rusya'ya tanıdığı mühlet dün gece yarısı dolmuş, Rusya'dan beklenen açıklama gelmemişti.

Takas edilen casus

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Skripal'e 13 yıl hapis cezası verdi. Dimitri Medvedev’in devlet başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer aldı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye gelerek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtildi.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Skripal ile kızı Yulia, önceki pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.

İngiltere: Skripal'ın zehirlenmesinden Rusya sorumlu
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İngiltere: Skripal'ın zehirlenmesinden Rusya sorumlu

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