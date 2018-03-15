İngiliz Bakan sert çıktı: Rusya çekip gitmeli, çenesini kapamalı!

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, 23 Rus diplomatı sınırdışı etmelerine Moskova'nın olası misillemesi hakkında konuştu. Oldukça sert ifadelerde bulunan Bakan Williamson, "Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı" dedi. Hükümetin ne yapacağını değerlendireceğini belirten Williamson, "Bu konuda peşin hükümde bulunmak yanlış olur." şeklinde konuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise İngiliz Savunma Bakanı'nın gösterdiği tepkinin İngiltere'nin endişeli ve saklayacağı bir şeyler olduğunu gösterdiğini öne sürdü.

4 ülkeden ortak bildiri

İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili olarak Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den ortak açıklama geldi.

Açıklamada, saldırıyla ilgili 'şok edici' olduğu belirtildi ve 'tiksiniyoruz' ifadesi kullanıldı.

Neler oldu?

İngiltere'nin Salisbury kentinde Rus yapımı sirin gazıyla zehirlenen Rus ajan Skripal'le ilgili iki ülke arasında kriz çıktı. İngiltere dün, 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Rusya, karşılık vereceğini açıklamıştı. Rusya bugün yaptığı açıklamada, "İngiliz diplomatları kısa sürede sınır dışı edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'da sinir gazı ile zehirlenmiş bir halde bulundu. Skripal ve kızı o günden bu yana yoğun bakımda.