Putin’in tehdidi sonrası Avrupa’da büyük panik: Halk eczanelere koştu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Moskova'nın nükleer silahların alarma geçirilmesi yönündeki açıklamaları, Orta Avrupa'da endişeleri tırmandırdı.

Polonya'dan Bulgaristan'a, eski Sovyet devletlerinde yaşayanlar pasaport ofislerine doluştu. Araçlarının yakıt depolarını dolduran Orta Avrupalılar, olası bir saldırıda bir an önce kaçmak için hazırlık yapıyor.

Bazı Orta Avrupalılar, ülkelerinde orduya katılmanın yollarını araştırmaya başladı. Olası bir nükleer saldırıda koruyucu olabilen iyot takviyesine de talep artmış durumda.

Bulgaristan Eczaneler Birliği başkanı Nikolay Kostov, "Son altı günde Bulgar eczaneleri bir yıl boyunca sattıkları kadar iyot tableti sattılar. Bazı eczanelerin stokları şimdiden tükendi. Yeni miktarlar sipariş ettik ama korkarım onların da bitmesi çok uzun sürmeyecek" dedi.

FOTOĞRAF 10 Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki metro istasyonları sığınaklara dönüştürüldü. .İstasyona sığınanlar arasında yer alan 23 yaşındaki Anya, istasyon yeterince derinde olduğu için insanların metroda kalmanın güvenli olduğunu düşündüklerini söyledi. Dün kendilerine çok yakın televizyon kulesinin vurulması nedeniyle çok korktuklarını belirten Anya, \"Dün televizyon kulesinin yakınında meydana gelen patlama dışında metro istasyonunda patlama seslerini duymadık\" dedi. 6 gündür sığınakta kaldığını ve evinin metro istasyonuna yaklaşık 10 dakika uzaklıkta olduğunu aktaran Anya, \"Elbette sürekli burada kalmaya çalışıyoruz ancak insanlar burada yanlarında neye ihtiyaçları olacağını hemen bilemiyor, bu yüzden düzenli olarak eve gidip geliyoruz.\" diye konuştu.<br><br> Anya, akıllı telefonunda hava saldırısı sirenleri çaldığında kendisini uyaran özel bir uygulaması olduğunu, yanlış zamanda dışarı çıkmamak için bildirimleri her zaman kontrol etmeye çalıştığını vurguladı.<br>Rus güçlerinin bombardımanı sırasında yaklaşık 800 kişinin metro istasyonuna sığınmak zorunda kaldığını söyleyen Anya, \"Yakınlarda yaşayan insanlar, sabahları bir şeyler almak, duş almak için sığınaktan ayrılmaya çalışıyor.\" dedi.<br><br> Yiyecek ve içecek sıkıntısı çekmediklerini vurgulayan Anya, savaşın ilk gününde zorluklarla karşılaştıklarını ancak daha sonra yerel restoranların onlara yiyecek ve diğer gerekli şeyleri sağladığını belirtti.<br><br> Anya, sözlerini \"Umudu ve inancı korumak önemli\" diyerek noktaladı.<br><br> Rusya'nın saldırıları Kiev'de sürüyor: Binlerce kişi metro istasyonlarına sığındı Rusya'nın sık sık vurduğu Kiev'de halk, evlerini terk ederek güvenli gördükleri yerlere sığındı. Bazı kişiler kapalı otoparklara, bazıları da metro istasyonlarına gitti. O istasyonlardan biri, Kiev şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Dorohozhychi Metro İstasyonu oldu.



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'Tüm bu oranlar biraz delice'

Çek Cumhuriyeti'ndeki Dr. Max eczanelerinin temsilcilerinden Miroslava Stenkova ise, "Tüm bu olanlar biraz delice" ifadesini kullandı. Çek Cumhuriyeti'nde artan talep sonrası bazı eczanelerde iyot stokları tükendi.

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Tablet veya şurup olarak alınabilen iyot, radyasyona maruz kalma durumunda vücudu tiroid kanseri gibi risklere karşı korumanın bir yolu olarak kabul ediliyor.

2011 senesinde Japon yetkililer, hasar gören Fukuşima nükleer santralinin civarında bulunanlara iyot almalarını tavsiye etmişti. Orta Avrupa'daki yetkililer artan talebi anladıklarını söylediler; ancak halkı mevcut durumda iyota gerekli olmadığı ve nükleer savaş durumunda da yardımcı olmayacağı konusunda uyardılar.

'Tabletler bir işe yaramıyor'

Çek Devlet Nükleer Güvenlik Dairesi Başkanı Dana Drabova Twitter'da, nükleer silahlar kullanıldığında radyasyondan korunma yöntemi olarak, iyot tabletlerinin temelde bir işe yaramadıklarını söyledi.

Rus kuvvetlerinin geçen hafta Çernobil nükleer santralinin kontrolunu ele geçirdiğine dair haberler, bu felaketin ardından iyot takviyelerinin dağıtıldığı bölgede yaşayanların gözünü korkuttu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in 108 kilometre kuzeyinde yer alan Çernobil'in dördüncü reaktörü 1986 yılının Nisan ayında bir güvenlik testi sırasında patlamış, oluşan radyoaktif bulutlar Avrupa'ya yayılarak ABD'nin doğusuna kadar ulaşmıştı.

Polonya'da hastaların aradıkları ilacı kendilerine en yakın eczanede bulmalarına yardımcı olmak için kurulan internet sitesi gdziepolek.pl'e göre, ülkede iyot satan eczanelerin sayısı iki kattan fazla arttı.

Sitenin kurucu ortağı Bartlomiej Owczarek, "Sitemizdeki dahili veriler, iyota olan ilginin geçen Perşembe gününden bu yana yaklaşık 50 kat arttığını gösteriyor" dedi.

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