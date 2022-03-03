Rus iş insanı Putin'in başına ödül koydu

Rus mavisi<br><br>Bu cinsin kesin kökeni net değil, ancak Rusya'ya özgü olduğu yaygın olarak kabul ediliyor. Atletik ve zarif görünümleriyle Rus blues'ları, 19. yüzyılda Rusya çarları tarafından tercih edildi. Bu kediler oldukça çekingen bir yapıya sahip olma eğilimindedir ve yabancılara karşı temkinli olabilirler, ancak sizi bir kez tanıdıklarında güçlü bağlar geliştirirler. Nazik, sevecen ve oyuncudurlar ama yine de günde birkaç saat yalnız kalmaktan memnun olacak kadar bağımsızdırlar.