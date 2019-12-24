Dünya Rahmet Kapısı Mescidi, İsrailin baskısı altında 16 yıl süren mücadele sonucu açılmıştı
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Rahmet Kapısı Mescidi, İsrail'in baskısı altında: 16 yıl süren mücadele sonucu açılmıştı

İsrail polisi ve Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'nın doğu yakasında yer alan Rahmet Kapısı Mescidi'ne yönelik ihlalleri artarak sürüyor. Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, "İsrail Rahmet Kapısı Mescidi'ni sinagoga dönüştürmeyi amaçlıyor ve Yahudi yerleşimciler bunu açıkça dile getiriyor. Mescidin kapanması iddiasında İsrail'in kendisini haklı çıkarma çabaları zayıftır ve kapanması durumunda sessiz kalınmayacaktır" dedi.

Haber Merkezi AA
Rahmet Kapısı Mescidi.
Rahmet Kapısı Mescidi.

İsrail polisi ve Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'nın doğu yakasında yer alan Kudüs'teki Rahmet Kapısı Mescidi'ne yönelik ihlalleri artarak devam ediyor.

  • Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunan mescit, 16 yıl süren bir mücadelenin ardından 22 Şubat 2019'da ibadete açıldı. Mescit, ibadete açılmasının ardından Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında neredeyse her gün çatışmalara sahne oluyor.

Rahmet Kapısı, 16 yıl mücadelenin sonucu olarak açılmıştı.

İsrail polisi Rahmet Kapısı Mescidi'nde ibadet edenleri ve Mescid-i Aksa muhafızlarını sürekli baskınlarla tutukluyor. İsrail polisinin yardımıyla mescit etrafında baskınlar yapan Yahudi yerleşimciler ile İsrail'in bölgeye dair planları gerilimi tırmandırıyor.

"İsrail mescidi sinagog yapmak istiyor"

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, "İsrail Rahmet Kapısı Mescidi'ni sinagoga dönüştürmeyi amaçlıyor ve Yahudi yerleşimciler bunu açıkça dile getiriyor" dedi.

İsrail, mescidi sinagog yapmaya çalışıyor.
Şeyh Kisvani, Rahmet Kapısı Mescidi'nin Mescid-i Aksa'nın doğal bir parçası ve Müslümanlara ait olduğunu vurguladı.

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Mescidi kapatma girişimleri

İsrail polisi, mescidin yeniden ibadete açılmasından duyduğu rahatsızlığı gösterirken, İsrail yargısı ise nihai karanını henüz vermedi.

Filistinliler, mescitte namaz kılıyor.
  • İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, geçen aylarda birçok defa Rahmet Kapısı Mescidi'ni yeniden kapatılacağını açıklamıştı.

Şeyh Kisvani, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin Rahmet Kapısı Mescidi'nin hizmete açtığından bu yana İsrail'in hedefinde olduğuna dikkati çekti.

Rahmet Kapısı Mescidi'nin, Mescid-i Aksa etrafındaki diğer mescitlerden bir farkının olmadığına işaret eden Şeyh Kisvani, bu mescitte ibadet etmenin Müslümanların hakkı olduğunu vurguladı.

Şeyh Kisvani, "Mescidin kapanması konusunda İsrail'in kendisini haklı çıkarma iddiaları zayıftır ve kapatılması durumunda sessiz kalınmayacaktır" uyarısını yaptı.

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İsrail'in saldırıları devam ediyor

Mescidin şubat ayında açılmasından bu yana, İsrail polisi ibadet edenleri ve Mescid-i Aksa muhafızlarını tutukluyor. İbadet edilen yerlere baskınla giren İsrail askerlerinin bu tutumu Filistinliler ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresinde infiale neden oluyor.

  • Bu duruma tepki gösteren Şeyh Kisvani, İsrail'in tutuklama ve baskın başta olmak üzere, mescide yönelik birçok şekilde hak ihlali yaptığını ifade etti.

Rahmet Kapısı Mescidi.

Kudüs Yüksek Vakıf Konseyi Başkanı Şeyh Abdulazim Selheb'in şubat ayında tutuklandığını hatırlatan Şeyh Kisvani, mescitte ibadet edenlerin ve Mescid-i Aksa muhafızlarının İsrail polisleri tarafından darp edildiğini söyledi.

Şeyh Kisvani, İsrail polisinin bu şekilde kargaşa ve provokasyon çıkarmayı amaçladığını belirterek, ihlallerin özellikle Yahudi yerleşimcilerin baskınları sırasında yapıldığına dikkati çekti.

Rahmet Kapısı Mescidi'ne yönelik yapılan tüm ihlallerin aynı zamanda Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'teki yapıldığını dile getiren Şeyh Kisavani, İsrail tehdidinin her geçen gün arttığı uyarısını yaptı.

Şeyh Kisavani, "İsrail oldu bittiye getirerek, Mescid-i Aksa'nın mevcut durumunu değiştirmeye çalışıyor" dedi.

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