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Dünya

Rum Yönetiminin gözü Türkiye ve AB diyaloğunda: Fırsat penceresi olarak görüyorlar

Kıbrıs'ta federal bir çözüm isteyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki diyaloğu 'fırsat penceresi' olarak görüyor.

10:23 . 19/07/2023 Çarşamba
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Hem Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), adada iki devletli çözüm yaklaşımını benimsiyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ise federasyon seçeneği ısrarını sürdürüyor.

Mayıs seçimlerinden sonra Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yeni bir diyalog süreci başlatıldı.

Rum kesiminin gözü federal çözümde

İngiltere basınından The Guardian gazetesi, böyle bir dönemde GKRY'nin Türkiye ile barış görüşmelerini canlandırmak ve federal bir çözüm bulmak istediğini yazdı.

Ankara'nın son dönemde AB ile ilişkilere verdiği önemin, Kıbrıs meselesine dair diplomatik süreci yeniden başlatmak için bir "fırsat penceresi" olarak görüldüğü kaydedildi.

'Türkiye AB ile yakınlaşıyor, bu bir fırsat olabilir' yorumu

Haberde, "Türkiye'nin son dönemde özellikle vizesiz seyahat ve Gümrük Birliği olmak üzere Avrupa Birliği ile ilişkilerini müzakere etmeye yönelik ilgisi nedeniyle küçük bir diplomatik fırsat penceresi açılmış olabilir." ifadesi kullanıldı.

Brüksel'in özel elçi atamasını istiyorlar

Bu konuda GKRY Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos'un süreci yeniden başlatmayı umduğu aktarıldı ve şöyle denildi:

(Cumhurbaşkanı) Erdoğan, Kuzey'de yeni bir havalimanı açmak için perşembe günü adayı ziyaret edecek.
BM, Kıbrıs'ın geleceğiyle ilgili müzakerelerde nihai yer olmaya devam edecek olsa da, diplomatlar AB'den çözüm arama yetkisine sahip özel elçi atamasını istiyor.

KKTC'nin 'iki devlet, iki halk' vurgusu

Diğer taraftan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, adanın birleştirilmesine karşı çıktığı ve Kıbrıs'ın kuzeyinin bağımsız bir ülke olarak tanınmasını istediği hatırlatması yapıldı.

Tatar, Guardian'a bu yılın başlarında "adada iki devlet ve iki halk" olduğunu ve adayı yeniden birleştirerek "saati tersine çevirmenin kesinlikle imkansız" olacağını söylemişti.


Dışişleri'nden BM Güvenlik Konseyi'ne 'KKTC' tepkisi
Dışişleri'nden BM Güvenlik Konseyi'ne 'KKTC' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı BM Güvenlik Konseyi’nin yaptığı basın açıklaması ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bakanlık, "KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasını tümüyle destekliyoruz. BM Güvenlik Konseyi’nin, defalarca denenmiş ve başarısız olmuş bir çözüm modelinde ısrarını sürdürdüğü görülmektedir. Federal çözüm hedefinin, artık Kıbrıs Türk halkının egemen iradesini yansıtmadığı gerçeğinin tüm taraflarca idrak edilmesi gerekmektedir. BM Güvenlik Konseyi’ni ve uluslararası toplumu, Kıbrıs Adası’nda iki ayrı halk ve iki ayrı devlet bulunduğu gerçeğini temel alarak, Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye davet ediyoruz." dedi.

#Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
#Türkiye
#Avrupa Birliği
43 dakika önce
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