Dışişleri'nden BM Güvenlik Konseyi'ne 'KKTC' tepkisi

"BM Güvenlik Konseyi'ni ve uluslararası toplumu, Kıbrıs Adası'nda iki ayrı halk ve iki ayrı devlet bulunduğu gerçeğini temel alarak, Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye davet ediyor, bunun Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik herhangi bir yeni müzakere sürecinin başlangıcı için vazgeçilmez ön koşul olduğunun altını çiziyoruz"