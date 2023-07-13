Dışişleri'nden BM Güvenlik Konseyi'ne 'KKTC' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı tarafından, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs'ta iki kesimli federal çözüm önerisine ilişkin, "Federal çözüm hedefinin, artık Kıbrıs Türk halkının egemen iradesini yansıtmadığı gerçeğinin tüm taraflarca idrak edilmesi gerekmektedir" açıklaması yapıldı.
BM Güvenlik Konseyi'nde dün düzenlenen toplantının ardından yapılan açıklamada, "Taraflar, BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca, açıklık, esneklik ve tavize açık bir şekilde, siyasi eşitlik temelinde kapsamlı, adil, iki toplumlu ve iki kesimli federal çözüm için resmi müzakerelere dönmeyi hedeflemeli" denildi.