Dünya Rus muhalif lider Alexei Navalnye dolandırıcılık suçlaması
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Rus muhalif lider Alexei Navalny'e dolandırıcılık suçlaması

Moskova Mahkemesi Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin dolandırıcılık ve mahkemeye saygısızlık davasını değerlendirmeye başladı. Mahkemeye sunulan iddialara göre Navalny'nin yaklaşık 350 milyon ruble çaldığı ifade ediliyor. Tutukluluğu devam eden Rus muhalif Navalny, hapisteyken zehirlenmiş ve yoğun bakımda yatmıştı. Destekçilerin başlattığı protestolar sonucu binlerce destekçi gözaltına alınmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus muhalif lider Alexei Navalnye dolandırıcılık suçlaması
Arşiv

Lefortovo Moskova Mahkemesi bir saha oturumunda Alexei Navalny aleyhinde yeni bir dava açmayı düşünüyor.

Toplantı Moskova saatiyle 10.00'da başladı, Navalny'nin hapis yattığı Vladimir bölgesindeki 2 numaralı ıslah kolonisinde gerçekleşti.

  • Yeni davada Navalny, Büyük Vatanseverlik Savaşı gazisine karşı açılan iftira davasının yanı sıra dolandırıcılıkla da suçlanıyor. Soruşturmanın versiyonuna göre, Navalny yaklaşık 350 milyon ruble çaldığı iddia ediliyor. Para FBK'ya bağış olarak tahsis edildi. Bu organizasyon ise sonradan Adalet Bakanlığı tarafından yabancı ajanlar listesine dahil edildi ve Rusya'da yasaklandı.

Şu anda Navalny cezasını Pokrov, Vladimir Bölgesi'ndeki bir kolonide çekiyor. İki kez şartlı tahliye memuru olarak, cezasını çekme koşullarının tekrar tekrar ihlal edildiği için Rusya'da arananlar listesine alındı.

Almanya'dan döndükten sonra 17 Ocak 2021'de Şeremetyevo Havalimanı'nda gözaltına alındı ve 2 Şubat'ta mahkeme ertelenen cezasının gerçek bir cezayla değiştirilmesine karar verdi.

Gözaltı sonrası destekçileri ayaklanmıştı

Rusya’da ülkesine döndükten sonra tutuklanan muhalif siyasetçi Navalnıy’e destek amaçlı protestolar düzenlenmişti. Navalnıy’ın destekçileri başkent Moskova başta olmak üzere ülke genelinde 100 kentte protesto çağrısı yapmıştı. Protestolar sonucu binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Alexei Navalny kimdir?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kamuoyu önünde en fazla bilinen muhaliflerinden Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalny adını 2008 yılında Rus siyasetindeki ve kamu şirketlerindeki yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma uygulamalarını ifşa eden blog yazılarıyla duyurdu.

Esas mesleği vukatlık olan Navalny, Ağustos 2019'da bir protesto gösterisi sonucu tutuklanarak 30 gün hapis cezasına çarptırılan Navalny aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Navalny hapisahanede zehirlendiği iddiasıyla hükümeti suçladı.

Milliyetçi kimliğiyle tanınıyor

Başka muhalif siyasetçilerin aksine Rusya'dan ayrılmayacağını ve mücadelesini ülkesinde sürdüreceğini vurgulayan muhalif liderin Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sonrasında "Gerçek şu ki Kırım şimdi Rusya'nın bir parçasıdır. Kırım bizimdir" ifadelerini kullanmıştı.

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