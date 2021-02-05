Dünya Rus muhalif Navalnıya ilk müdahaleyi yapan doktor aniden öldü
ASYA

Rus muhalif Navalnıy'a ilk müdahaleyi yapan doktor aniden öldü

Zehirlenerek öldürülmeye teşebbüs edilen Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'a Rusya'da ilk müdahaleyi yapan doktorun öldüğü açıklandı. Omsk Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 55 yaşındaki Sergey Maksimişin'in aniden öldüğü duyuruldu. Doktorun ölüm nedeni hakkında ayrıntı verilmedi.

Haber Merkezi Diğer
Rus muhalif Navalnıy'nın serbest bırakılması için düzenlenen gösterilere katılan 11 binden fazla kişi gözlatına alınmıştı.
Rus muhalif Navalnıy'nın serbest bırakılması için düzenlenen gösterilere katılan 11 binden fazla kişi gözlatına alınmıştı.

Geçtiğimiz yıl 20 Ağustos'ta Sibirya'dan Moskova'ya giden Rus muhalif Aleksey Navalnıy uçakta rahatsızlandı.

Uçak, Omsk'a acil iniş yaptı. Birkaç gün sonra Noviçok sinir gazıyla zehirlendiği açıklanan Navalnıy buradan tedavi için Almanya'nın başkenti Berlin'e götürüldü.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, zehirlenerek öldürülmeye teşebbüs edilen Rus muhalif lider Navalnıy'a Rusya'da ilk müdahaleyi yapan doktorun öldüğü açıklandı.

Omsk Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 55 yaşındaki Sergey Maksimişin'in aniden öldüğü duyuruldu. Doktorun ölüm nedeni hakkında ayrıntı verilmedi.

Biden'dan Rusya'ya karşı flaş karar: Almanya'dan asker çekme sürecini askıya aldı
DÜNYA
Biden'dan Rusya'ya karşı flaş karar: Almanya'dan asker çekme sürecini askıya aldı

Emri Putin verdi

17 Ocak'ta Rusya'ya döndükten sonra tutuklanan Navalni kendisini zehirleme emrini bizzat Rusya lideri Vladimir Putin'in verdiğini söylüyor. Kremlin iddiaları reddediyor.

44 yaşındaki Navalnıy'ın Berlin dönüşü denetimli serbestlik şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınması, ülkede protesto dalgası başlatmıştı.

Navalnıy'ın serbest bırakılması çağrısıyla düzenlenen gösterilerde binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

2 Şubat'ta mahkeme Navalnıy'ın 2014'te zimmetine para geçirme suçlamasıyla aldığı 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasının uygulanmasına karar vermişti. Navalnıy'ın ev hapsinde tutulduğu 10 aylık süre cezadan düşülecek.

Aleksey Navalnıy, hakkındaki suçlamaları "düzmece" diye nitelemişti.

Rusya'da Navalnıy gözaltıları
DÜNYA
Rusya'da Navalnıy gözaltıları

Rus muhalif Navalnıy'ın avukatı ve doktoru dahil yakın çevresine ev hapsi cezası
DÜNYA
Rus muhalif Navalnıy'ın avukatı ve doktoru dahil yakın çevresine ev hapsi cezası
Abone Ol Google News
Norveç somonundan farkı yok

Norveç somonundan farkı yok

Rize'de yetiştirilip 12 ülkeye ihraç ediliyor.
Geçiş 6 dakikaya inecek

Geçiş 6 dakikaya inecek

Bakan konuştu: Asırların hayali için geri sayımdayız.
Cumhurbaşkanı konuşuyor

​Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulunuyor.

​Mahrem yapılanması soruşturmasında itirafçıların açıklaması.

''Sayımız yetseydi de yeni anayasayı tek başımıza yapmak istemezdik''

​Dünyada sadece 7 ülkede bulunuyor.

Bu da yerli Ironman

Bu da yerli Ironman

​Sesli komut sistemiyle çalışıp ateşleme yapabiliyor.

​Emeklilerin promosyon ücretleri belli oldu.

Kalbinizin kontrolü cebinizde

Kalbinizin kontrolü cebinizde

Telefon kamerasıyla kalp ritmi ölçülebiliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.