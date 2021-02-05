Rus muhalif Navalnıy'a ilk müdahaleyi yapan doktor aniden öldü

Rus muhalif Navalnıy'nın serbest bırakılması için düzenlenen gösterilere katılan 11 binden fazla kişi gözlatına alınmıştı.

Geçtiğimiz yıl 20 Ağustos'ta Sibirya'dan Moskova'ya giden Rus muhalif Aleksey Navalnıy uçakta rahatsızlandı.

Uçak, Omsk'a acil iniş yaptı. Birkaç gün sonra Noviçok sinir gazıyla zehirlendiği açıklanan Navalnıy buradan tedavi için Almanya'nın başkenti Berlin'e götürüldü.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, zehirlenerek öldürülmeye teşebbüs edilen Rus muhalif lider Navalnıy'a Rusya'da ilk müdahaleyi yapan doktorun öldüğü açıklandı.

Omsk Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 55 yaşındaki Sergey Maksimişin'in aniden öldüğü duyuruldu. Doktorun ölüm nedeni hakkında ayrıntı verilmedi.

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Emri Putin verdi

17 Ocak'ta Rusya'ya döndükten sonra tutuklanan Navalni kendisini zehirleme emrini bizzat Rusya lideri Vladimir Putin'in verdiğini söylüyor. Kremlin iddiaları reddediyor.

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44 yaşındaki Navalnıy'ın Berlin dönüşü denetimli serbestlik şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınması, ülkede protesto dalgası başlatmıştı.

Navalnıy'ın serbest bırakılması çağrısıyla düzenlenen gösterilerde binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

2 Şubat'ta mahkeme Navalnıy'ın 2014'te zimmetine para geçirme suçlamasıyla aldığı 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasının uygulanmasına karar vermişti. Navalnıy'ın ev hapsinde tutulduğu 10 aylık süre cezadan düşülecek.

Aleksey Navalnıy, hakkındaki suçlamaları "düzmece" diye nitelemişti.

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