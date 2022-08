Rus petrolünün gizli ortakları

24 Şubat'ta başlayan Rusya'nın Ukrayna topraklarını hedef alan saldırısı sonrasında, Batılı ülkeler Moskova'ya yönelik ekonomik ve finansal yaptırım kararları almıştı. Başta ABD ve İngiltere, diğer ülkeleri de yaptırımlara katılmaya zorlayan ve tehdide varan girişimlerde bulunduğu da biliniyor. Ancak dün yayınlanan ortak bir araştırma grubu raporu, ABD ve İngiltere merkezli pek çok yatırım fonunun, savaşta Rusya'nın en büyük desteği olan petrol sektörüne milyarlarca dolar yatırım yaptığı ortaya çıktı.

Guardian gazetesinde yayınlanan habere göre, Leave it in the Ground Initiative (Lingo) adlı araştırma grubunun oluşturduğu veri setinde, aralarında JPMorgan Chase ve HSBC gibi dev yatırım bankalarının bulunduğu 400 yabancı finans kurumu yer aldı.

400 FİNANS KURUMU

Lingo'nun araştırmasında söz konusu 400 finans kurumunun çoğunun batılı şirketlerden oluştuğu ve Gazprom, Novatek, Lukoil, Rosneft ve Tatneft gibi fosil yakıt (petrol ve doğal gaz) sektöründe faaliyet gösteren Rus enerji devlerine 130 milyar dolarlık yatırım yaptığı görüldü. Bu yatırımların 54 milyar dolarının yatırım, 84 milyar dolarının ise kredi şeklinde olduğu belirtildi.

YARISI AMERİKA MERKEZLİ

Rus petrol şirketlerini fonlayan finans kurumlarının yarısına yakınının ise Amerika merkezli olduğu belirlendi. 154 Amerikalı kurumun 23,6 milyar dolar yatırım yaptığı ve bunlar arasında 10 milyar dolarlık miktar ile JPMorgan Chase'in başı çektiği kaydedildi. İngiltere'nin de başta HSBC olmak üzere 32 finans kurumu ve 2,5 milyar dolar yatırım ile listede üçüncü sırada olduğu kaydedildi. Listede, Japonya, Norveç, İsviçre, Hollanda ve İtalya'dan onlarca kurumun önemli miktarda yatırımları olduğu da belirlendi.

BEKLE-GÖR POZİSYONUNDALAR

Batılı ülkelerin iki yüzlü politikasını ortaya koyan Lingo yetkilileri, listede bulunan bazı şirketlerin Rus petrolüne yatırımı azaltmış olabileceğini ancak çoğu finans kurumunun bekle-gör pozisyonuna geçtiğine işaret etti. Ayrıca veri bankasında Rusya'da faaliyet gösteren Batılı enerji şirketlerinin dahil olmadığına da dikkati çektiler.

