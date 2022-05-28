Rus petrolü Asya’ya akıyor: En büyük alıcılar Hindistan ve Çin

Ukrayna’yı işgale başladığı 24 Şubat’tan itibaren tarihi bir tecride maruz kalan Rusya’ya, batı blokunun öncülüğünde birçok ülke tarafından sayısız ambargo uygulandı. G7 ülkeleri, Rusya’dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyurmuştu. Geçtiğimiz nisan ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkeleri “enerji pazarını istikrarsız kılmaya çalışmakla” suçlamış ve fosil yakıt ihracatı için yüzlerini Asya’ya döneceklerini açıklamıştı. Piyasa istihbarat firması Kpler’e göre, Hindistan ve Çin’in başını çektiği Asya ülkeleri, nisan ayında Avrupa’yı geçerek tarihte ilk kez en fazla petrol alan kıta konumuna yükseldi.

MAKAS DAHA AÇILACAK

Kpler verilerine göre nisan ayında, dünyanın en fazla petrol ihraç eden ülkelerinden oluşan OPEC+ üyesi Rusya’dan Asya kıtasına sevk edilen ham petrolün toplam hacmi 74 ila 79 milyon varil arasında seyretti. Ukrayna’nın işgal edildiği şubat ayından önce bu oran 27 milyon varil civarındaydı. Asya geçen ay ilk kez Avrupa’yı geçerek en büyük petrol alıcısı olurken mayıs ayında kıtalar arasındaki bu farkın daha da genişleyeceği kaydedildi.

FIRSATTAN İSTİFADE

Brent petrolün varil fiyatı 116 dolar civarı seyrederken, Rusya Maliye Bakanlığı, nisan ayında Ural petrolünün varilinin 70 dolardan işlem gördüğünü açıklamıştı. Çin ve Hindistan’ın, Brent petrole kıyasla yüzde 33 daha ucuz fiyattan satılan Rus petrolüne rağbet gösterdiği, Asya’nın petrol alımlarında zirveye yükselişinin ana nedeninin bu olduğu düşünülüyor. Enerji danışman firması FGE’ye göre ise, Avrupa Birliği’nin bu yılın sonuna kadar ülkeden yapılan tüm ithalatları aşamalı olarak durdurma konusunda anlaşmaya varması halinde, Rusya’nın deniz yolu üzerinden Asya’ya sevk ettiği petrol 45 milyon artarak 60 milyon varile yükselecek.

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MOSKOVA’DAN SRİ LANKA’YA YARDIM

Öte yandan iflasın eşiğine gelen ve yakıt darboğazındaki Asya ülkesi Sri Lanka, Rusya’dan petrol aldığını açıkladı. Enerji kıtlığı nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği Sri Lanka’da devlet petrol şirketi, Rusya’dan alacakları petrolü işleyeceklerini ve istasyonlara servis edeceklerini duyurdu. Kolombo yönetiminin Rusya’dan ne kadar alım yaptığı ve ödemeyi nasıl yapacağı açıklanmadı. Geçtiğimiz günlerde Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülkenin bir günlük petrol stokunun kaldığını ve benzin istasyonlarında yakıt bulunmadığını açıklamıştı.

Avusturya’da enerji krizi işsizliği tetikleyecek

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın ardından, Avrupa ülkelerindeki doğal gaz ve diğer enerji kaynaklarına yönelik panik hızla artarken, Avusturya’da enerji krizi nedeniyle yaklaşık 300 bin kişinin işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Kronen Zeitung gazetesinin haberine göre, Avusturya Sanayii Federasyonu Başkanı Georg Knill, neredeyse tüm gıda endüstrisinin doğal gaz arzına bağlı olduğunu ifade etti. Çelik üretiminin büyük doğal gaz kapasiteleri gerektirdiğini belirten Knill, diğer sektörlerin de ciddi şekilde krizden etkileneceğini, Avusturya hükümetinin ise Rusya’dan gaz tedarikinin kesilmesi durumunda bir planı olmadığını söyledi. Federasyonun tahminlerine göre yaklaşan kriz dolayısıyla 300 bin kişinin işi risk altında.

EKONOMİ G7'den Rusya'ya ağır yaptırım: Petrol ithalatı bitiyor