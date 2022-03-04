Rus yanlısı Ukraynalı politikacıya suçüstü: Askeri pozisyonları Rus güçlerine gönderdi

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Ukraynalı muhalif lider Poroşenko'dan Putin'e sert sözler: Tam bir deli ve katil

Ukrayna Eski Cumhurbaşkanı ve muhalefet partisi lideri Petro Poroşenko, Rusya'nın ülkelerini işgal girişimine ilişkin Türk basınına açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'tam bir deli' olduğunu ifade eden Poroşenko, "Bu gece 47 sivilimizi kaybettik bunların 14'ü çocuktu. Bu da size gösteriyor Putin'in tavrını." dedi. Putin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğini ifade eden Poroşenko, "O bir katil ve insanlık suçlusu. Ukrayna toprağını korumak için buradayım. Putin'in hiçbir şansı yok. Burada Ukrayna'yı ele geçiremez." diye konuştu. Poroşenko, Bayraktar SİHA'lar için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.