Dünya Rus yanlısı Ukraynalı politikacıya suçüstü Askeri pozisyonları Rus güçlerine gönderdi
AVRUPA

Rus yanlısı Ukraynalı politikacıya suçüstü: Askeri pozisyonları Rus güçlerine gönderdi

Rus yanlılığıyla tanınan Ukrayna Parlamentosu Üyesi Nestor Sufriç, askeri pozisyonları fotoğrafladığı ve Rus güçlerine gönderdiği sırada suçüstü yakalandı.

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Haber Merkezi Diğer
Rus yanlısı Ukraynalı politikacıya suçüstü: Askeri pozisyonları Rus güçlerine gönderdi
Rusya'ya muhbirlik yapan Ukrayna Parlamentosu Üyesi Nestor Sufriç (solda)

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde 10 gün geride kaldı. Rus güçleri, ülkenin birçok noktasını kuşatarak hava saldırıları düzenliyor. Yüzlerce sivil kaybın yaşandığı Ukrayna'da, ateşkes için görüşmeler sürüyor.

Ukrayna ordusu cephede, Rus saldırılarına karşı direnirken, Ukrayna Parlamentosu Üyesi Nestor Şufriç, Rusya'ya muhbirlik yaparken yakalandı.

UKRAYNALI POLİTİKACI MUHBİRLİK YAPARKEN YAKALANDI

Rusya yanlısı olarak da bilinen Şufriç, Ukrayna askerlerinin pozisyonlarını fotoğrafladığı ve Rusya’ya gönderdiği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Şufriç'in gözlerinin bantlandığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.


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