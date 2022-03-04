Erdoğan ile Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu: Millet İttifakı'nın gündeminde ortak aday için isim ve çalışma yok

İYİ Parti Gurp Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



CHP ve İYİ Parti'nin Millet İttifakı'nın ana bileşenleri olarak ortak aday çıkarmanın doğru olacağını düşündüğünü ifade eden Tatlıoğlu, 'Ortak adayla ilgili bir isim ve çalışma yok. Daha doğrusu Millet İttifakı'nın ortak gündeminde böyle bir çalışma yok. Şu an gündemde güçlendirilmiş parlamenter sistemi ortak hedef olarak ele alan 6 parti var. Önümüzdeki seçimin, 'yeni tek adam kim olacak?' sorusuna cevap aramak değil, 'yeni sistem nasıl olacak?' sorusunu anlatmak şeklinde geçeceğini düşünüyoruz.' dedi.