Erdoğan ile Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yle telefonda görüştü.
Zelenski Twitter'dan yapığı açıklamada, "Türkiye'nin düzenli desteği için minnettarız. Rusya Federasyonu'nun devam eden saldırıları ve nükleer terörizmi hakkında kendisini bilgilendirdim. Saldırganlığı bitirmeliyiz" dedi.
DÜNYA
Ukrayna'daki yağmacılar şehir meydanlarındaki direklere bağlanıyor
FOTOĞRAF 16
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 7. güne girildi.
Bölgeden çok sayıda içler acısı görüntüler geliyor.
Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Rus saldırılarının ardından ülkenin aldığı son hali öncesi ve sonrası olacak şekilde paylaştı.
Rus birliklerin ülkede oluşturduğu hasar gözler önüne serildi.
Belediye binaları, meydanlar ve parkların son durumu, savaşın boyutunu da gösterdi.<br><br>İŞTE FOTOĞRAFLARLA UKRAYNA'NIN SON HALİ:
Harkov
Kiev
Harkov Belediye Binası
Mıkolayiv
Çernigiv
Harkov
Harkov
Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi
Kiev - Saldırıların 3`üncü gününde bombalanan bir apartman
Kiev - Rusya'nın 2 füzeyle vurduğu televizyon kulesi
Öte yandan Odessa'nın bugün ki görüntüsü ise akıllara 1942'deki halini getirdi. <br><br>1942 - 2022 yıllarındaki Odessa'da benzer manzara.
Ukrayna'nın Rusya saldırılarından önceki ve sonraki hali
Rusya-Ukrayna savaşında 7. güne girilirken, bölgeden içler acısı görüntüler gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'da neden olduğu yıkım, kentlerin öncesi ve sonrasında çekilen fotoğraflarla gözler önüne serildi. İşte Ukrayna şehirlerinin son hali...