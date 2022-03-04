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ANKARA

Erdoğan ile Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Ukrayna Devlet Başkanı Zelensi'yle görüşerek son durum hakkında bilgi aldı.

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Haber Merkezi Diğer
Erdoğan ile Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Erdoğan, Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yle telefonda görüştü.

Zelenski Twitter'dan yapığı açıklamada, "Türkiye'nin düzenli desteği için minnettarız. Rusya Federasyonu'nun devam eden saldırıları ve nükleer terörizmi hakkında kendisini bilgilendirdim. Saldırganlığı bitirmeliyiz" dedi.

Ukrayna'daki yağmacılar şehir meydanlarındaki direklere bağlanıyor
DÜNYA
Ukrayna'daki yağmacılar şehir meydanlarındaki direklere bağlanıyor

Ukrayna'nın Rusya saldırılarından önceki ve sonraki hali
FOTOĞRAF 16
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 7. güne girildi.
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Bölgeden çok sayıda içler acısı görüntüler geliyor.
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Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Rus saldırılarının ardından ülkenin aldığı son hali öncesi ve sonrası olacak şekilde paylaştı.
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Rus birliklerin ülkede oluşturduğu hasar gözler önüne serildi.
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Belediye binaları, meydanlar ve parkların son durumu, savaşın boyutunu da gösterdi.<br><br>İŞTE FOTOĞRAFLARLA UKRAYNA'NIN SON HALİ:
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Harkov
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Kiev
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Harkov Belediye Binası
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Mıkolayiv
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Çernigiv
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Harkov
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Harkov
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Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi
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Kiev - Saldırıların 3`üncü gününde bombalanan bir apartman
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Kiev - Rusya'nın 2 füzeyle vurduğu televizyon kulesi
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Öte yandan Odessa'nın bugün ki görüntüsü ise akıllara 1942'deki halini getirdi. <br><br>1942 - 2022 yıllarındaki Odessa'da benzer manzara.
Ukrayna'nın Rusya saldırılarından önceki ve sonraki hali
Rusya-Ukrayna savaşında 7. güne girilirken, bölgeden içler acısı görüntüler gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'da neden olduğu yıkım, kentlerin öncesi ve sonrasında çekilen fotoğraflarla gözler önüne serildi. İşte Ukrayna şehirlerinin son hali...
Yaşam kalkanı

Yaşam kalkanı

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Rus askerleri arkadaşlarımı acımasızca öldürdü

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arkadaşlarımı acımasızca öldürdü'

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'Türkiye'ye minnettarız'

'Türkiye'ye minnettarız'

​Erdoğan ile Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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