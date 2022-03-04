Ukrayna'daki yağmacılar şehir meydanlarındaki direklere bağlanıyor

Rusya, Ukrayna'yı bombalamaya devam ederken birçok noktadan ülkeyi ele geçirmek için harekatını da sürdürüyor.

8. gündür devam eden sıcak çatışmalar nedeniyle ülke genelinde bir yandan sivil direniş örgütlenirken bir yandan da kadın ve çocukların ülkeden çıkışı devam ediyor.

UKRAYNALILAR YAĞMACILARI ŞEHİR MEYDANLARINA BAĞLIYOR

Tüm bu yaşananlar nedeniyle ülkede yaşanan kaos ortamını fırsat bilen hırsız ve yağmacılar da boş durmuyor.

Şehirlerde terk edilmiş ev ve dükkanları yağmalayan hırsızlara halk da farklı bir ceza yöntemi uyguluyor.

Yağmacı ve hırsızları yakalayan halk, bombalanan şehirlerin meydanlarındaki direklere bağlıyor.