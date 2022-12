Rusya 100 petrol tankeri aldı: AB yaptırımlarını bu yöntemle aşacak

Ukrayna savaşı devam ederken, Batı blokunun Rusya’yı baskılamak için uyguladığı yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. Avrupa Birliği'nin (AB) ardından G7 üyesi ülkeler ve Avustralya da Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaştı. Rus petrolünün üçüncü ülkelere taşınmasına da kısıtlamalar getiren yaptırımlar, pazartesi günü Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol ithalatının yasaklanmasıyla devreye girecek. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) ve Malta gibi AB ülkeleri, Rus petrolünün dünyaya açılmasında ana taşıyıcısı konumundaydı. Ancak Financial Times’ın haberine göre, Rusya kısıtlamalara karşı sessizce 100'den fazla yaşlı tankerden oluşan bir filo oluşturdu.

HURDAYA ÇIKACAK GEMİLERDEN

Financial Times'a konuşan uzmanlar ham petrolünü taşımak için büyük ölçüde yabancı tankerlere bağımlı olan Moskova'nın bu yıl doğrudan veya dolaylı satın almalar yoluyla filosuna yüzden fazla yaşlı tanker eklediğini öne sürdü. Gölge filonun yaptırımların etkisini azaltacağı, ancak ortadan kaldırmakta yetersiz kalacağı tahmin ediliyor. Rusya'nın filosunu Türkiye’nin yanı sıra Hindistan ve Çin gibi ülkelere tedarik sağlamak için kullanacağı iddia ediliyor. Braemar tanker araştırma müdürü Anoop Singh, gemilerin normal şartlarda önümüzdeki birkaç yıl içinde hurdaya çıkarılacağını, ancak 12-15 yaşındaki tankerlerin Rusya tarafından satın alındığını belirtti. Gemilerin ağırlıklı olarak İran ve Venezuela'dan satın alındığı kaydedildi.

REKLAM

16 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Braemar geçen ay Uluslararası Enerji Ajansı'na yaptığı bir sunumda, Rusya ile bağlantılı operatörlerin 2022 yılında her biri 2 milyon varilden fazla taşıma kapasitesine sahip 29 kadar süper tanker (VLCC olarak bilinen çok büyük ham petrol taşıyıcıları) satın aldığını kaydetti. Braemar Rusya’nın ayrıca her biri yaklaşık 1 milyon varil taşıma kapasitesine sahip 31 Suezmax büyüklüğünde tanker ve her biri yaklaşık 700 bin varil taşıyabilen 49 Aframax tankeri filosuna eklemiş olabileceğini de belirtti. Rusya'nın devlet bankası VTB'nin başkanı Andrei Kostin, Ekim ayında, ülkenin tanker filosunun genişletilebilmesi için en az 1 trilyon rupi (16,2 milyar dolar) bütçe ayrılması gerektiğini açıklamıştı.

REKLAM

TEDARİK KRİZİNİ ÖNLEMEYİ HEDEFLİYOR

AB yaptırımları, Rusya petrolünün AB dışında ülkelere taşınmasını yasaklıyor. Söz konusu karar, Rus petrolünün ana taşıyıcılarından Yunanistan, GKRY ve Malta gibi ülkeleri etkileyecek. Rusya’nın söz konusu filoyu, oluşacak tedarik krizini hafifletmek için kurduğu ifade ediliyor. Rus petrolünü taşıyan gemilere nakliye, sigorta, reasürans ve aracılık hizmeti sunulmasını da yasaklıyor. Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy'ye göre, Rus petrolüne yönelik yaptırımlar tam olarak uygulandığı takdirde, Ocak 2023 itibarıyla yalnızca günlük 600 bin varillik Rus petrolünün AB'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

1,1 MİLYON VARİL PETROL ALICI BULAMAYACAK

Habere göre, yaptırımların yürürlüğe girmesiyle küresel piyasalarda günlük 1,1 milyon varil Rus petrolü alıcı bulamayacak. Avrupa'nın içinde bulunduğu enerji krizini daha da derinleştireceği değerlendirilen yaptırım kararı kapsamında, Macaristan, Slovakya ve Çekya gibi denize kıyısı olmayan ve boru hattıyla alım yapan ülkelere geçici süreyle istisna uygulanacak. Bu ülkeler Rusya'dan Avrupa'ya petrol taşıyan Druzhba boru hattıyla petrol almaya devam edecek, ancak aldıkları petrolü diğer üye ülkelere veya üçüncü taraflara satamayacak.