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Rusya davayı kaybetti: ABD'den büyük yaptırım

ABD Rusya'ya karşı açmış olduğu davayı kazandı. ABD'nin Fiji'de Rus mülkiyetindeki yatı ele geçirmek için açmış olduğu dava ABD'nin lehine sonuçlandı. ABD, 325 milyon dolarlık geminin komutasını alıp onu Güney Pasifik'ten uzaklaştırma kararı aldı. İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya davayı kaybetti: ABDden büyük yaptırım
ABD'den büyük yaptırım.

ABD'nin dünyadaki Rus oligarkların varlıklarına el koyma girişimlerinde engellerle karşılaşmasından dolayı Amerika için önemli bir kazanç oldu. ABD'nin Fiji'de Rus mülkiyetindeki yatı ele geçirmek için açmış olduğu dava ABD'nin lehine sonuçlandı.

Mahkeme kararını verdi

  • Fiji'de, ülkenin Yüksek Mahkemesi, ABD'nin süper yat Amadea'ya el koymasını engelleyen bir durdurma emrini kaldırdı.
  • Hakim, Amadea'nın "herhangi bir izin olmadan ve büyük olasılıkla Amerika Birleşik Devletleri tarafından kovuşturmadan kaçmak için Fiji sularına yelken açtığını" söyledi.
  • ABD'nin FBI'ın Rus oligark Süleyman Kerimov ile ilişkilendirdiği Amadea'yı nereye götürmeyi planladığı henüz belli değil.
  • Fiji Kamu Savcılığı Direktörü Christopher Pryde, kara para aklama ve Amadea'nın mülkiyetiyle ilgili çözülmemiş soruların ABD'de karara bağlanması gerektiğini söyledi.
  • Yaklaşık bir futbol sahası uzunluğundaki gemide canlı bir ıstakoz tankı, elle boyanmış bir piyano, bir yüzme havuzu ve büyük bir helikopter pisti bulunuyor.

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