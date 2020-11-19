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Dünya Rusya Dış İstihbarat Servisi Batı, Dağlık Karabağ anlaşmasını bozmaya çalışıyor
ASYA

Rusya Dış İstihbarat Servisi: Batı, Dağlık Karabağ anlaşmasını bozmaya çalışıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Batı ülkelerinin Dağlık Karabağ ile ilgili varılan anlaşmayı bozmaları için Ermeni ve Azeri milliyetçileri kışkırtmaya çalıştıklarını belirtti. Narışkin, "Ermenileri, Dağlık Karabağ’da barışın Erivan için yenilgi olduğuna ikna etmeye çalışıyorlar. ‘Sonuna kadar savaşma’ gerekliliği fikri ortaya atılıyor. Azerilere ise, Azerbaycan ordusu Hankendi'yi almaktan bir adım uzaktayken Kremlin'in ‘zaferlerini çaldığı’ söyleniyor" dedi.

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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Batı ülkelerinin Dağlık Karabağ anlaşmasını bozmaları için Ermeni ve Azeri milliyetçileri kışkırtmaya çalıştıklarını belirtti:

“Önde gelen NATO ülkeleri, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın aktif katılımıyla Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda varılan anlaşmadan dolayı sinirlendiklerini gizlemeye çalışıyor. ABD ve müttefiklerinin, savaşın Moskova'nın arabuluculuğuyla durdurulduğundan canları sıkkın. Ne de olsa bu, onların onlarca yıllık Rusya'yı Güney Kafkasya’dan dışlamaya yönelik çalışmalarını ‘sıfırladı’”

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İKİ TARAFI DA KIŞKIRTIYORLAR

Sputnik'ye yer alan habere göre anlaşmanın itibarsızlaştırılmaya çalıştığını söyleyen Narışkin "Ermenileri, Dağlık Karabağ’da barışın Erivan için yenilgi olduğuna ikna etmeye çalışıyorlar. ‘Sonuna kadar savaşma’ gerekliliği fikri ortaya atılıyor. Azerilere ise, Azerbaycan ordusu Hankendi'yi (Stepanakert) almaktan bir adım uzaktayken Kremlin'in ‘zaferlerini çaldığı’ söyleniyor.” ifadelerini kullandı.

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