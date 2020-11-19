Rusya Dış İstihbarat Servisi: Batı, Dağlık Karabağ anlaşmasını bozmaya çalışıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Batı ülkelerinin Dağlık Karabağ anlaşmasını bozmaları için Ermeni ve Azeri milliyetçileri kışkırtmaya çalıştıklarını belirtti:

“Önde gelen NATO ülkeleri, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın aktif katılımıyla Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda varılan anlaşmadan dolayı sinirlendiklerini gizlemeye çalışıyor. ABD ve müttefiklerinin, savaşın Moskova'nın arabuluculuğuyla durdurulduğundan canları sıkkın. Ne de olsa bu, onların onlarca yıllık Rusya'yı Güney Kafkasya’dan dışlamaya yönelik çalışmalarını ‘sıfırladı’”

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İKİ TARAFI DA KIŞKIRTIYORLAR

Sputnik'ye yer alan habere göre anlaşmanın itibarsızlaştırılmaya çalıştığını söyleyen Narışkin "Ermenileri, Dağlık Karabağ’da barışın Erivan için yenilgi olduğuna ikna etmeye çalışıyorlar. ‘Sonuna kadar savaşma’ gerekliliği fikri ortaya atılıyor. Azerilere ise, Azerbaycan ordusu Hankendi'yi (Stepanakert) almaktan bir adım uzaktayken Kremlin'in ‘zaferlerini çaldığı’ söyleniyor.” ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:46 İlham Aliyev'den işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail'e ziyaret: Bu dağlar artık bizimdir Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerini ziyaret etti. Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın İnstagram sayfasından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyaretleri gerçekleştirdiği görülüyor. Aliyev, çevrede harabe durumda olan evleri göstererek, 'Bunlar da vahşi düşman tarafından yıkılan Azerbaycan vatandaşlarına ait evlerdir' diyor. Görüntülerde Aliyev, Araz Nehri'ni işaret ederek, 'Burası Azerbaycan-İran sınırı, dostluk sınırıdır... Bu dağlar artık bizimdir' ifadesini kullanıyor. BiP'te paylaş

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