Ermenistan’a 50 milyar dolarlık işgal faturası!

Azerbaycan’ın cephe hattında elde ettiği tarihi zafer sonrasında Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan ordusu 28 yıldır işgal altında tuttuğu toprakları bir bir terk ediyor.

27 Eylül’de başlayan ve yaklaşık 1.5 ay süren çatışmalarda hem personel hem de askeri araç gereç tarafında ciddi kayıplar vererek cephe hattında telafisi mümkün olmayacak şekilde darbe yiyen Ermenistan ordusu bu sefer de içine sindiremediği yenilginin acısını kendince geri çekildiği köyleri ateşe verip ortalığı yıkıp dökerek çıkarmaya çalışıyor.

İşgal altındaki bölgelerde verilen zarar kayıt altına alınıyor.

TAZMİNAT TALEP EDİLECEK

Geri çekilmelerin tamamlandığı bölgeleri ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Ermenistan'ın, işgal ettiği bölgelerdeki sivil yerleşimleri, okulları, hastaneleri, tarihi abideleri, mescitleri ve mezarlıkları yerle bir ettiğini söylerken, uluslararası uzmanların katılımıyla maddi ve manevi zararın hesaplanacağını ve Ermenistan'ın uluslararası mahkemelere verilerek tazminat talep edileceğini kaydetti.

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ZARAR HESAPLANIYOR

Aliyev’in bu açıklamasının ardından Ermenistan ordusunun geri çekildiği bölgelerde verdiği zararların tespiti için beklenen çalışma grupları ise kurulup görevlerine başladı. Öte yandan işgalden kurtarılan bölgelere uluslararası kuruluşlar ve bilirkişiler de davet edilecek. Yapılacak incelemelerde zararın hesaplanmasının ardından Ermenistan aleyhine uluslararası mahkemelerde tazminat davaları açılacak.

İşgal altındaki bölgelerde verilen zarar kayıt altına alınıyor.

ALTIN İÇİN AYRI DAVA AÇILACAK

Ermenistan ordusu tarafından yakılıp yıkılan yerleşim yerleri ve ormanların yanı sıra 28 yıldır işgal altında tutulan Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan hükümeti tarafından sömürülen altın ve civa gibi kıymetli maden yatakları ile tarım arazilerinde oluşan kayıp ise ayrı ayrı hesaplanarak tazminat talebinde bulunulacak.

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50 MİLYAR DOLARLIK İŞGAL FATURASI

Yapılan değerlendirmelere göre; Ermenistan’ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesindeki zarar 50 milyar dolar civarında.

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Uluslararası mahkemelerden bu yönde bir tazminat kararı çıkması halinde ekonomik olarak çöküşte olan Ermenistan’ın ödeme yapamaması halinde bu rakamı toprak vererek karşılayabileceğinin de altını çizen uzmanlar, tarihte bu tarz durumların örnekleri olduğuna da dikkat çekiyor.

İşgal altındaki bölgelerde verilen zarar kayıt altına alınıyor.

BELGESELLEŞTİRİLECEK

Öte yandan hükümet yetkilileri ise bölgedeki tahribatın yabancı basın yayın kuruluşları bölgeye davet edilerek kayıt altına alınıp belgeselleştirilmesi gerektiğine vurgu yaparken mahkemelerin karar sürecinde bu kayıtların etkisi olacağının da altını çiziyor.

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OYNAT 00:34 Savaş suçu işeyen Ermenistan'ın Fuzuli'ye attığı fosfor mermisi imha edildi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Azerbaycan ordusunun Ekim ayında Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli kentinde incelemelerde bulundu. Çatışmalar sırasında Ermenistan'ın Fuzuli'ye attığı beyaz fosforlu top mermisi bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. BiP'te paylaş

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