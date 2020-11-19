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Dünya Ermenistana 50 milyar dolarlık işgal faturası
ASYA

Ermenistan’a 50 milyar dolarlık işgal faturası: Ödeyemezse toprak verecek!

Ermenistan’a 50 milyar dolarlık işgal faturası!

Azerbaycan ile girdiği çatışmalarda ağır kayıplar vererek işgal altında tuttuğu Karabağ’dan çekilme kararı alan Ermenistan için şimdi de rekor tazminat talebi gündeme geldi. 28 yıldır işgal altında tutulan bölgelerde verilen zarara ilişkin hesaplamalar yapılmaya başlanırken, uluslarası mahkemelerde çok sayıda tazminat davası açılması da planlanıyor. Yapılan bir değerlendirmeye göre ise bölgedeki zararın boyutu 50 milyar dolar civarında. Ekonomik olarak zorda olan Ermenistan’ın bu rakamı ödeyememesi halinde toprak vermek zorunda kalacağı ifade ediliyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Ermenistan'ın işgal altındaki topraklarda verdiği zararın hesaplanması için çalışma grubu kuruldu.
Ermenistan'ın işgal altındaki topraklarda verdiği zararın hesaplanması için çalışma grubu kuruldu.

Azerbaycan’ın cephe hattında elde ettiği tarihi zafer sonrasında Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan ordusu 28 yıldır işgal altında tuttuğu toprakları bir bir terk ediyor.

27 Eylül’de başlayan ve yaklaşık 1.5 ay süren çatışmalarda hem personel hem de askeri araç gereç tarafında ciddi kayıplar vererek cephe hattında telafisi mümkün olmayacak şekilde darbe yiyen Ermenistan ordusu bu sefer de içine sindiremediği yenilginin acısını kendince geri çekildiği köyleri ateşe verip ortalığı yıkıp dökerek çıkarmaya çalışıyor.

İşgal altındaki bölgelerde verilen zarar kayıt altına alınıyor.

TAZMİNAT TALEP EDİLECEK

Geri çekilmelerin tamamlandığı bölgeleri ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Ermenistan'ın, işgal ettiği bölgelerdeki sivil yerleşimleri, okulları, hastaneleri, tarihi abideleri, mescitleri ve mezarlıkları yerle bir ettiğini söylerken, uluslararası uzmanların katılımıyla maddi ve manevi zararın hesaplanacağını ve Ermenistan'ın uluslararası mahkemelere verilerek tazminat talep edileceğini kaydetti.

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ZARAR HESAPLANIYOR

Aliyev’in bu açıklamasının ardından Ermenistan ordusunun geri çekildiği bölgelerde verdiği zararların tespiti için beklenen çalışma grupları ise kurulup görevlerine başladı. Öte yandan işgalden kurtarılan bölgelere uluslararası kuruluşlar ve bilirkişiler de davet edilecek. Yapılacak incelemelerde zararın hesaplanmasının ardından Ermenistan aleyhine uluslararası mahkemelerde tazminat davaları açılacak.

İşgal altındaki bölgelerde verilen zarar kayıt altına alınıyor.

ALTIN İÇİN AYRI DAVA AÇILACAK

Ermenistan ordusu tarafından yakılıp yıkılan yerleşim yerleri ve ormanların yanı sıra 28 yıldır işgal altında tutulan Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan hükümeti tarafından sömürülen altın ve civa gibi kıymetli maden yatakları ile tarım arazilerinde oluşan kayıp ise ayrı ayrı hesaplanarak tazminat talebinde bulunulacak.

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50 MİLYAR DOLARLIK İŞGAL FATURASI

Yapılan değerlendirmelere göre; Ermenistan’ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesindeki zarar 50 milyar dolar civarında.

Uluslararası mahkemelerden bu yönde bir tazminat kararı çıkması halinde ekonomik olarak çöküşte olan Ermenistan’ın ödeme yapamaması halinde bu rakamı toprak vererek karşılayabileceğinin de altını çizen uzmanlar, tarihte bu tarz durumların örnekleri olduğuna da dikkat çekiyor.

İşgal altındaki bölgelerde verilen zarar kayıt altına alınıyor.

BELGESELLEŞTİRİLECEK

Öte yandan hükümet yetkilileri ise bölgedeki tahribatın yabancı basın yayın kuruluşları bölgeye davet edilerek kayıt altına alınıp belgeselleştirilmesi gerektiğine vurgu yaparken mahkemelerin karar sürecinde bu kayıtların etkisi olacağının da altını çiziyor.

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