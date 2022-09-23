Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Tek amaçları Rusya'yı tüketmek ve zayıflatmak

Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) yaptığı konuşmada, Ukrayna’da sekiz yıl boyunca Ukrayna ordusunun ve milliyetçi oluşumların Donbas sakinlerini öldürdüğünü ve öldürmeye devam ettiğini söyledi.

Donbas’ta yaşayanların Ukrayna anayasası tarafından güvence altına alınan, ana dilleri Rus dilini özgürce kullanma hakkı da dahil olmak üzere haklarını savunmaya karar verdiklerini kaydeden Lavrov, uluslararası yapıların Kiev'i insan hakları alanındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye ikna edecek cesareti bulamadığına dikkat çekti.

Lavrov, Ukrayna ordusunun en yüksek komuta kadrosu ve subaylarının yanı sıra diğer devletlerin vatandaşları arasından paralı savaşçıların Ukrayna'daki savaş suçlarına karıştıklarının tespit edildiğini belirterek, 220 kişilik bu isimlerden hesap sorulacağını vurguladı.

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Rusya, kolektif Batı’nın askeri makinesiyle karşı karşıya

Rus ordusunun sadece Kiev’in silahlı güçleriyle değil aynı zamanda kolektif Batı’nın askeri makinesiyle de karşı karşıya olduğunu söyleyen Lavrov, Batılı devletlerin amacını artık gizlemediğini dile getirdi.

Lavrov, “Amaçları, kayıplara ve yıkıma rağmen Rusya'yı tüketmek ve zayıflatmak için çatışmaları mümkün olduğunca uzatmak. Böyle bir çizgi, Batılı ülkelerin Ukrayna ihtilafına doğrudan müdahil olması anlamına geliyor ve onları da buna taraf yapıyor. Kolektif Batı tarafından bu çatışmanın kasıtlı olarak körüklenmesi de cezasız kalıyor." diye konuştu.

Buça’da ölenlerin isimlerinin yayımlanması için BM’ye çağrı

Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Ukrayna makamlarından Buça'da ölenlerin bir listesini yayımlamasını sağlamaya çağırarak, şunları kaydetti:

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"Genel Sekreter'in ve saygıdeğer bakanların huzurunda bir kez daha çağrıda bulunuyorum; lütfen Buça şehrinde cesetleri gösterilen kişilerin adlarını yayımlamaları için Ukraynalı yetkililerin basit bir adım atmasını sağlayın. Bir aydan fazla bunu istiyorum ama kimse cevap vermek istemiyor. Sayın Genel Sekreter, en azından yetkinizi kullanın lütfen."

Mart sonunda İstanbul'daki Rus ve Ukraynalı müzakerecilerin, Kiev'in önerdiği çözüm parametreleri üzerinde pratik olarak anlaşmalarından birkaç gün sonra Buça'da bir trajedi yaşandığını hatırlatan Lavrov, asılsız şekilde Rusya’nın bu olayda suçlandığını ve Batılıların Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketi uyguladığını belirtti.

LAVROV SALONU TERK ETTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ukrayna ve batılı müttefiklerini Donbass'ta 'cezasız' kaldıkları yönünde suçladıktan sonra BM Güvenlik Konseyi toplantısından ayrıldı.

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Rus bakan savaş başladığından beri katıldığı uluslararası toplantıların birçoğundan tartışmalar yaşayarak ve bu şekilde salonu terk ederek ayrıldı.

Lavrov'un ardından konsey toplantısında konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İngiltere'nin Ukrayna'yı sonuna kadar ve gerektiği sürece destekleyeceğini söyledi.

NATO’DAN REFERANDUM İÇİN KINAMA MESAJI

NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da yapacağını açıkladığı sözde referandumu kınayarak, “Kısmen Rus ordusu tarafından kontrol edilen Ukrayna bölgelerinde Rusya Federasyonu'na katılım konusunda sözde referandum düzenleme planını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz” denildi.

Ukrayna'dan ayrılarak tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgeleri, Rusya'ya bağlanmak için 23 ve 27 Eylül tarihlerinde referandum düzenleme kararı almasının ardından tepkiler sürüyor. NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kısmen Rus ordusu tarafından kontrol edilen Ukrayna bölgelerinde Rusya Federasyonu'na katılım konusunda sözde 'referandum' düzenleme planını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz” denildi.

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DÜNYA Lavrov: Rusya temiz değil ve bundan utanmıyoruz