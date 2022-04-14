Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Lavrov Batılı ülkeler Ukrayna krizini bahane ederek Rusyaya karşı hibrit savaş ilan etti
AVRUPA

Lavrov: Batılı ülkeler Ukrayna krizini bahane ederek Rusya’ya karşı hibrit savaş ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerinin Ukrayna'yı Donbas meselesini güçle çözmeye ittiğini belirterek, "Kiev, Donetsk ve Luhansk'a savaşa hazırlık yapıyordu." dedi. Öte yandan Lavrov, "Batı, Ukrayna krizi bahanesiyle bize karşı hibrit savaş ilan etti. Bu savaş, bilgi alanı dahil çeşitli alanları kapsıyor." açıklamalarında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Lavrov: Batılı ülkeler Ukrayna krizini bahane ederek Rusya’ya karşı hibrit savaş ilan etti
Sergey Lavrov

Lavrov, Bakanlığa bağlı Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsünde (MGIMO) düzenlenen "Dijital Uluslararası İlişkiler 2022" konferansında konuşma yaptı.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa değinen Lavrov, Batı ülkelerinin Ukrayna'yı yönlendirdiğini belirtti.

Lavrov, "Batı ülkeleri, 8 yıl boyunca Kiev rejimlerinin Minsk anlaşmalarına uymama isteksizliğini destekledi, Donbas meselesini güçle çözmeye zorladı. Kiev, Donetsk ve Luhansk'a savaşa hazırlık yapıyordu." şeklinde konuştu.

Rusya pazarları boşalıyor: Uluslararası 600’den fazla şirket çekildi
DÜNYA
Rusya pazarları boşalıyor: Uluslararası 600’den fazla şirket çekildi

"Batı, Rusya'ya hibrit savaş ilan etti"

Batı'nın "normal" iletişim kanallarını kapatmaya çalıştığını ifade eden Lavrov, "dijital diplomasinin" yabancı hedef kitlesine alternatif görüşü aktarabilmek için "tek kanal" olduğunu söyledi.

Lavrov, "Batı, Ukrayna krizi bahanesiyle bize karşı hibrit savaş ilan etti. Bu savaş, bilgi alanı dahil çeşitli alanları kapsıyor." dedi.

Rusya'nın kendisini izole etmediğini belirten Lavrov, "Mevcut kriz, herhangi bir alanda olduğu gibi kalkınma için ek fırsatlar sunuyor." ifadesini kullandı.

İnternet yönetimi ve siber güvenlik alanında "yapıcı" iş birliğinin kurulmasından yana olduklarını dile getiren Lavrov, dijital alanda kendi güvenliğini sağlayacaklarını ve çevrim içi platformları geliştireceklerini söyledi.

Rusya'nın tehditlerine boyun eğmedi: İsveç NATO'ya başvuracak
DÜNYA
Rusya'nın tehditlerine boyun eğmedi: İsveç NATO'ya başvuracak

Rusya’dan Ukrayna’nın vurduğunu duyurduğu “Moskova” gemisi ile ilgili açıklama geldi
DÜNYA
Rusya’dan Ukrayna’nın vurduğunu duyurduğu “Moskova” gemisi ile ilgili açıklama geldi
Evlerin bahçelerine gizlenmişlerdi

Evlerin bahçelerine gizlenmişlerdi

​Ukrayna ordusu Rus tanklarını tek tek imha etti.
Nisa bebeği sokağa terk etmişti

Nisa bebeği
sokağa terk etmişti

Biyolojik anne hakkında yeni gelişme.
Lavrov: Batılı ülkeler Ukrayna krizini bahane ederek Rusya’ya karşı hibrit savaş ilan etti

​Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar.

​Müjdeyi verdiler: Seri üretim bandından indiriyoruz.

​Liman tesisi sayısı 2053'e kadar 255'e çıkacak.

​Para Politikası Kurulu yüzde 14'le faizi sabit tuttu

​Bin kabin memuru 200 de pilot alımı yapacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.