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Lavrov: Rusya temiz değil ve bundan utanmıyoruz

Ukrayna'daki savaş hakkında çok az sayıda röportaj veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov BBC Rusya Editörü Steve Rosenberg'in sorularını yanıtladı. Lavrov, binlerce sivilin öldürülmesinin ardından "Tertemiz değiliz ve bundan utanmıyoruz." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lavrov: Rusya temiz değil ve bundan utanmıyoruz
Sergey Lavrov

Rus ordusunun yaklaşık dört ay önce Ukrayna'ya saldırısından bu yana, binlerce sivil öldürüldü ve bütün kasabalar enkaz haline gelirken, milyonlarca Ukraynalı da evlerini terk etmek zorunda kaldı ancak perşembe günü, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov BBC Rusya Editörü Steve Rosenberg'e hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını söyledi.

Lavrov verdiği röportajda şunları kaydetti:

  • "Ukrayna'yı işgal etmedik. Özel bir askeri operasyon ilan ettik çünkü Batı'ya Ukrayna'yı NATO'ya sürüklemenin suç olduğunu açıklamanın kesinlikle başka bir yolu yoktu."

Ardından BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile ilgili soru sorulduğunda Lavrov sözlerine şu şekilde devam etti:

"BM Genel Sekreteri ve diğer BM temsilcileri de dahil olmak üzere uluslararası diplomatlar Batı tarafından baskı altına alınıyor ve çoğu zaman da baskı altındalar. Rusya neyse o ve kim olduğumuzu göstermekten utanmıyoruz."

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