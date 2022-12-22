Dünya Rusya Fransayı Afrikadaki sömürgeci yaklaşımdan kaçınmaya davet etti
AFRİKA

Rusya Fransa'yı Afrika'daki sömürgeci yaklaşımdan kaçınmaya davet etti

Rusya, Fransa'ya Afrika'daki çalışmalarında sömürgeci yaklaşımdan kaçınma çağrısında bulundu. Fansa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Rus Evi'ne yönelik saldırı ile ilgili açıklamalarından dolayı protesto notasının verildiği kaydedilen açıklamada, Rus özel askeri birimlerinin propaganda yayması ve sivil halka karşı şiddet kullanmasıyla ilgili Rusya'ya yöneltilen suçlamaların kabul edilmez olduğu vurgulandı.

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Haber Merkezi AA
Rusya Fransayı Afrikadaki sömürgeci yaklaşımdan kaçınmaya davet etti
Arşiv.

Rusya, Fransa'yı Afrika'da sömürgeci yaklaşımdan kaçınma çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy'nin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Büyükelçiye, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın, Orta Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Bangui’deki Rus Evi'ne yönelik saldırı ile ilgili açıklamalarından dolayı protesto notasının verildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Rus özel askeri birimlerinin propaganda yayması ve sivil halka karşı şiddet kullanmasıyla ilgili Rusya'ya yöneltilen suçlamaların kabul edilmez olduğunu vurguladık. Bu açıklamalar kulağa hoş gelmiyor. Fransa yönetimini, bölgedeki çalışmalarında sömürgeci yaklaşımdan kaçınmaya çağırıyoruz."

RUS EVİNE GELEN BİR PAKET İNFİLAK ETMİŞTİ

16 Aralık'ta, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde kültür merkezi olarak faaliyette bulunan Rus Evi’ne gönderilen bir paketin infilak ettiği bildirilmişti. Merkeze posta ile gelen paketi Rus Evi Müdürü Dmitriy Sıtıy’ın açmasıyla patlama meydana gelmişti. Sıtıy yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınamış, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin yetkili makamları tarafından yürütülen soruşturma sonucunda saldırıyı organize eden ve gerçekleştiren sorumluların tespit edilerek cezalandırılması talebinde bulunmuştu.

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