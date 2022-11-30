Dünya Rus Wagner şirketi Afrikalı suçluları ordusuna aldı İddiaya göre Siyah Rus diye anılan askerler Ukraynada savaşıyor
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Rus Wagner şirketi Afrikalı suçluları ordusuna aldı: İddiaya göre 'Siyah Rus' diye anılan askerler Ukrayna'da savaşıyor

Rusya'daki mahkumları Ukrayna'ya savaşa götürdüğünü kabul eden Rus askeri şirket Wagner'in, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) hücrelerde tutulan isyancıları salarak Ukrayna ve Mali gibi ülkelerde savaştırdığı öne sürüldü. Wagner'e katılan Afrikalılar, sıklıkla "Siyah Rus" olarak isimlendiriliyor.

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Haber Merkezi AA
Rus Wagner şirketi Afrikalı suçluları ordusuna aldı: İddiaya göre Siyah Rus diye anılan askerler Ukraynada savaşıyor
Arşiv.

ABD merkezli "The Daily Beast" adlı internet sitesinin Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Wagner, OAC'de askeri ve polis karakollarını dolaşarak tecavüz ve cinayet gibi ağır suçlarla suçlanan bazı kişilerin serbest kalmasını sağladı.

  • Wagner, Orta Afrikalı askeri yetkililere, serbest kalmasını sağladığı kişileri yurt dışında görevlendireceği açıklamasını yaparken, bu kişilerin Ukrayna ve Mali gibi askere ihtiyaç duyulan yerlere taşındığı savunuluyor.

Şimdiye kadar kaç kişinin serbest kalındığı bilinmezken, ordu kaynaklarından bir yetkili, bu rakamın 20'nin üstünde olduğunu ileri sürdü.

Wagner'e katıldıktan aylar sonra ödeme alamadıkları için gruptan ayrılan 2 kişi ise gruba katılanların arasında orduya saldırı düzenleyen kişilerin olduğunu iddia etti.

  • Wagner'e katılan Afrikalılar, sıklıkla "Siyah Rus" olarak isimlendiriliyor.

Cephede ölen Zambiyalı mahkumun, Wagner savaşçılarından olduğu itiraf edilmişti

Rusya merkezli bir özel askeri şirket, Wagner grubunun başında bulunan Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin, dün Ukrayna'da cephede hayatını kaybeden Zambiyalı mahkumun Wagner savaşçılarından biri olduğunu itiraf etmişti.

Prigojin, Zambiyalı mahkumun gönüllü olarak Ukrayna'ya gittiğini söylemişti.

Gizemli uçak OAC'de Wagner'i vurdu

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde kimliği tespit edilemeyen bir uçak, 28 Kasım'da aralarında Wagner üssünün de olduğu askeri hedefleri bombalamıştı.

Kimliği belirsiz uçağın, Wagner grubuna ait üssü de bombaladıktan sonra kuzey sınırından ülkeyi terk ettiği belirtilmişti.

OAC ve Rus yetkilileri, ülkedeki şiddet olaylarına karşı birlikte mücadele etmek amacıyla Ağustos 2018'de askeri anlaşma imzalamıştı.

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