Dünya Orta Afrika Cumhuriyetinde isyancılar iki kasabayı kuşattı Eski Cumhurbaşkanı Bozizenin liderlik ettiği söyleniyor
AFRİKA

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancılar iki kasabayı kuşattı: Eski Cumhurbaşkanı Bozize'nin liderlik ettiği söyleniyor

Orta Afrika Cumhuriyeti’nin (OAC) kuzeybatısındaki Batangafo ve Bouca kasabaları, isyancı gruplar tarafından kuşatıldı.Eski Cumhurbaşkanı François Bozize’nin liderlik ettiği ileri sürülen CPC’nin iki kasabanın kontrolünü ile geçirmek için harekat başlatacağı tahmin ediliyor.

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Haber Merkezi AA
Orta Afrika Cumhuriyetinde isyancılar iki kasabayı kuşattı: Eski Cumhurbaşkanı Bozizenin liderlik ettiği söyleniyor
Arşiv.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde isyancılar iki kasabayı kuşattı

Ulusal basındaki haberlere göre, Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grup üyeleri, Batangafo ve Bouca'nın etrafına konuşlandı.

Eski Cumhurbaşkanı François Bozize’nin liderlik ettiği ileri sürülen CPC’nin iki kasabanın kontrolünü ile geçirmek için harekat başlatacağı tahmin ediliyor.

Eski Cumhurbaşkanı François Boziz.
Eski Cumhurbaşkanı François Boziz.

Diğer taraftan, bölgede konuşlu Rus paralı asker gücü Wagner grubunun teyakkuz halinde olduğu belirtiliyor.

Wagner paralı askerleri, yerel orduları eğitmek, önemli isimleri korumak, isyancı veya terörist gruplarla mücadele etmek ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerini korumak amacıyla OAC'de bulunuyor.

  • Wagner'in, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki hücrelerde tutulan isyancıları salarak Ukrayna ve Mali gibi ülkelerde savaştırdığı öne sürülmüştü. Wagner'e katılan Afrikalılar, sıklıkla "Siyah Rus" olarak isimlendiriliyor.

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Seleka, Anti-Balaka, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme), Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.

CPC çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui’yi ele geçirmek için Aralık 2020'de harekat başlatmış ancak başarılı olamamıştı.

  • Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

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