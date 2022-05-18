Dünya Rusya mütekabiliyet gereği ülkedeki 34 Fransız ve 27 İspanyol diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
AVRUPA

Rusya mütekabiliyet gereği ülkedeki 34 Fransız ve 27 İspanyol diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fransa’nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy’nin bakanlığa çağrılarak Fransa’da 41 Rus diplomatın kışkırtıcı ve haksız bir karar ile istenmeyen kişi ilan edilmesinin sert bir şekilde protesto edildiği bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusya mütekabiliyet gereği ülkedeki 34 Fransız ve 27 İspanyol diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fransa’nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy’nin bakanlığa çağrılarak Fransa’da 41 Rus diplomatın kışkırtıcı ve haksız bir karar ile istenmeyen kişi ilan edilmesinin sert bir şekilde protesto edildiği belirtildi.

Söz konusu adımın Rus-Fransız ilişkilerine ve yapıcı ikili iş birliğine ciddi zarar getireceği vurgulanan açıklamada, “Bu karara cevap olarak Rusya’daki Fransız diplomatik kurumlarında 34 çalışan ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi. Bu kişilerin, ilgili notanın Büyükelçiye teslim edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde Rusya topraklarını terk etmeleri gerekiyor.” ifadelerine yer verildi.

Fransa, Rusya’nın 34 Fransız diplomatını sınır dışı etme kararını kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa’nın Rusya’daki Büyükelçiliğinde görevli 34 diplomatı sınır dışı etme kararının şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Rus tarafının bu kararı, 4 ve 11 Nisan tarihli çok sayıda Rus ajanının güvenlik gerekçesiyle Fransa tarafından sınır dışı edilmesi kararlarına mukabil aldığı aktarıldı.

Rusya 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
DÜNYA
Rusya 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Fransa’nın Rusya’daki Büyükelçiliğindeki diplomat ve personelin Viyana Sözleşmesi kapsamında görev yaptığı ifade edilen açıklamada, Rus makamlarının sınır dışı etme kararının meşru bir temele dayanmadığı savunuldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa’nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy’nin bakanlığa çağrılarak Fransa’da 41 Rus diplomatın kışkırtıcı ve haksız bir karar ile istenmeyen kişi ilan edilmesinin sert bir şekilde protesto edildiği belirtilmişti.

Söz konusu adımın Rus-Fransız ilişkilerine ve yapıcı ikili iş birliğine ciddi zarar getireceği vurgulanan açıklamada, “Bu karara cevap olarak Rusya’daki Fransız diplomatik kurumlarında 34 çalışan ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi. Bu kişilerin, ilgili notanın Büyükelçiye teslim edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde Rusya topraklarını terk etmeleri gerekiyor.” ifadelerine yer verilmişti.

Rusya, 27 İspanyol diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği ülkedeki 27 İspanyol diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İspanya’nın Moskova Büyükelçisi Marcos Gomez Martinez’in bakanlığa çağrılarak, Madrid yönetiminin İspanya’da 27 Rus diplomatı kışkırtıcı bir şekilde istenmeyen kişi ilan etmesinin protesto edildiği kaydedildi.

Dostane olmayan bu adımın Rusya ile İspanya arasındaki ilişkileri zedeleyeceği belirtilen açıklamada, “Buna cevap olarak, İspanya’nın Moskova Büyükelçiliğinde ve St.Petersburg Başkonsolosluğunda görevli 27 diplomat ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi. Bu kişlerin, büyükelçiye ilgili notanın verilmesinden itibaren yedi gün içinde ülkeyi terk etmesi gerekiyor.” ifadeleri kullanıldı.

"Beklediğimiz bir karardı"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de basına yaptığı değerlendirmede, "Beklediğimiz bir karardı. Rus diplomatlar için sınır dışı edilmesi kararı aldığımızda bu tip olayların karşılıklılığı olacağını söylemiştim." dedi.

Rusya’dan yatırım heyeti geliyor
EKONOMİ
Rusya’dan yatırım heyeti geliyor

Rusya-Ukrayna krizini fırsata çevirdiler: Tükiye'yi giydiren ilçe
FOTOĞRAF 9
Title
Türkiye’nin en büyük deri üretim merkezlerinden birisi olan 33 bin nüfuslu Bolu’nun Gerede ilçesinde faaliyet gösteren Gerede Deri Sanayi’deki 120 işletme, Rusya-Ukrayna savaşı krizini en az zararla atlatıyor.
Title
Faaliyet gösterdiği yıllar içerisinde dünyanın farklı bölgelerinde pazar oluşturmayı başaran ve daha önceki yaşadığı krizlerden ders çıkararak iç pazar dinamiklerini kullanmayı öğrenen Gerede Deri Sanayi, yeni yatırımlarla günlük 500 ton kapasiteyle Türkiye’de büyükbaş hayvan derisinden ayakkabılık deri üretiminin merkezi haline gelmeyi hedefliyor.<br>
Title
Gerede Deri Sanayi’de 120 işletmenin faaliyet gösterdiğini söyleyen Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Ersin Kaşka, \"Pandemiye rağmen bugünkü yerinden 54 firmamız Deri OSB’ye taşındı. Avrupa Birliği standartlarında deri fabrikalarımızı yaptık.
Title
Şuan deri sektöründe ciddi anlamda pay sahibiyiz. Türkiye’deki diğer bölgelerle kıyasladığımızda ayakkabı deri üretiminin yüzde 40’ı Gerede’de gerçekleştirilmekte. Diğer bölgelere baktığımız zaman ham deriden bitmiş deriye kadar günlük yaklaşık 350 deri imalatı yapılmakta.
Title
Yeni organizede yapılan fabrikalarla beraber bir iki yıl içerisinde Gerede, 500 ton kapasiteyle Türkiye’de büyükbaş hayvan derisinden ayakkabılık deri üretiminin en fazla olduğu derinin merkezi haline gelecek\" dedi.
Title
Deri sektörünün 1990’lı yıllardan bu yana iç ve dış koşullar sebebiyle birçok krizle karşılaştığını belirten Kaşka, dünyayı etkileyen Rusya-Ukrayna savaşının Geredeli dericileri kısmen etkilediğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:
Title
\"Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle yaşananlar bizim için yeni değil. Sektör, yaşadığı onlarca krizle birlikte sürekli öğrenerek yoluna devam etti. İlla ki etkilendik. Çünkü Gerede Deri Sanayi’nin dinamiklerinde dolaylı ve dolaysız ihracat var. Direkt ihracat yapan firmalarımız kısmen etkilendi. Kısmen etkilenmesinin sebebi de, dünyanın en büyük deri fuarlarına stant açarak, pazar çeşitliliğini sağlamışlardı.
Title
Çok fazla etkilenmediğimiz rakamlardan da ortaya çıkıyor. 2022 yılı ocak ve mart ayında toplam 69 milyon dolar değerinde yarı işlenmiş ve bitmiş deri ihracatı gerçekleştirildi. 2021 yılının aynı dönemine oranla yüzde 37,3’lük bir artış oldu. 24 Şubat’ta başlayan savaşa rağmen mart ayında 27,8 milyon dolar değerinde yarı işlenmiş ve bitmiş deri ihracatı gerçekleştirdik.
Title
Dolayısıyla 2021 mart ayına kıyasla yüzde 22,5 oranında artış oldu. Rusya-Ukrayna savaşı üretimimizde gerilemeye yol açmamış gibi gözüküyor. Tabii ki çok etkilenmedik değil. Sadece biz değil, dünyadaki deri sektörü, Rusya ve Ukrayna büyük bir pazar olduğu için etkilendiler. Ama deri sektörü 80 milyonluk ülke nüfusuna baktığımız zaman iç pazarın dinamiklerini ciddi anlamda kullanabiliyor\"
Rusya-Ukrayna krizini fırsata çevirdiler: Tükiye'yi giydiren ilçe
Bolu'nun dünyaya deri ihracatı yapan önemli merkezlerinden birisi olan Gerede ilçesi, günlük 500 ton kapasiteyle, Türkiye'de ayakkabılık deri üretiminin merkezi haline gelmeyi hedefliyor.
Sadece 15 gün yaşıyor

Sadece 15 gün yaşıyor

​Görenleri kendine hayran bırakıyor.
Mayıs ortasındakar geliyor

Mayıs ortasında
kar geliyor

Ankara ​Valiliği uyardı: Buzlanma ve zirai don olayına dikkat.
İstanbulda trafik yoğunluğu yüzde 85e ulaştı

İki kadın canlı bomba yakalandı.

​Ünlü spiker Özlem Sarıkaya'ya acı veda.

'Yok artık' dedirten olayı sonradan fark ettiler.

Yerli otomobilde heyecanlandıran gelişme.

Kazdıkça çıktı, kokuya dayanamadılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.