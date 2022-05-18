Rusya mütekabiliyet gereği ülkedeki 34 Fransız ve 27 İspanyol diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fransa’nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy’nin bakanlığa çağrılarak Fransa’da 41 Rus diplomatın kışkırtıcı ve haksız bir karar ile istenmeyen kişi ilan edilmesinin sert bir şekilde protesto edildiği belirtildi.

Söz konusu adımın Rus-Fransız ilişkilerine ve yapıcı ikili iş birliğine ciddi zarar getireceği vurgulanan açıklamada, “Bu karara cevap olarak Rusya’daki Fransız diplomatik kurumlarında 34 çalışan ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi. Bu kişilerin, ilgili notanın Büyükelçiye teslim edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde Rusya topraklarını terk etmeleri gerekiyor.” ifadelerine yer verildi.

Fransa, Rusya’nın 34 Fransız diplomatını sınır dışı etme kararını kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa’nın Rusya’daki Büyükelçiliğinde görevli 34 diplomatı sınır dışı etme kararının şiddetle kınandığı belirtildi.

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Açıklamada, Rus tarafının bu kararı, 4 ve 11 Nisan tarihli çok sayıda Rus ajanının güvenlik gerekçesiyle Fransa tarafından sınır dışı edilmesi kararlarına mukabil aldığı aktarıldı.

DÜNYA Rusya 40 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Fransa’nın Rusya’daki Büyükelçiliğindeki diplomat ve personelin Viyana Sözleşmesi kapsamında görev yaptığı ifade edilen açıklamada, Rus makamlarının sınır dışı etme kararının meşru bir temele dayanmadığı savunuldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa’nın Moskova Büyükelçisi Pierre Levy’nin bakanlığa çağrılarak Fransa’da 41 Rus diplomatın kışkırtıcı ve haksız bir karar ile istenmeyen kişi ilan edilmesinin sert bir şekilde protesto edildiği belirtilmişti.

Söz konusu adımın Rus-Fransız ilişkilerine ve yapıcı ikili iş birliğine ciddi zarar getireceği vurgulanan açıklamada, “Bu karara cevap olarak Rusya’daki Fransız diplomatik kurumlarında 34 çalışan ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi. Bu kişilerin, ilgili notanın Büyükelçiye teslim edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde Rusya topraklarını terk etmeleri gerekiyor.” ifadelerine yer verilmişti.

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Rusya, 27 İspanyol diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği ülkedeki 27 İspanyol diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İspanya’nın Moskova Büyükelçisi Marcos Gomez Martinez’in bakanlığa çağrılarak, Madrid yönetiminin İspanya’da 27 Rus diplomatı kışkırtıcı bir şekilde istenmeyen kişi ilan etmesinin protesto edildiği kaydedildi.

Dostane olmayan bu adımın Rusya ile İspanya arasındaki ilişkileri zedeleyeceği belirtilen açıklamada, “Buna cevap olarak, İspanya’nın Moskova Büyükelçiliğinde ve St.Petersburg Başkonsolosluğunda görevli 27 diplomat ‘istenmeyen kişi’ ilan edildi. Bu kişlerin, büyükelçiye ilgili notanın verilmesinden itibaren yedi gün içinde ülkeyi terk etmesi gerekiyor.” ifadeleri kullanıldı.

"Beklediğimiz bir karardı"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de basına yaptığı değerlendirmede, "Beklediğimiz bir karardı. Rus diplomatlar için sınır dışı edilmesi kararı aldığımızda bu tip olayların karşılıklılığı olacağını söylemiştim." dedi.

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